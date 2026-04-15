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男子辦補助遭拒 公所各櫃台前咆哮、敲桌怒罵… 法官判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蘇姓男子去年10月間到台南七股區公所辦理補助，因資格不符遭拒，不斷在各櫃台前大聲咆哮、敲桌怒罵，有公所人員看到他攜帶刀械放在隨身包包內，且未將包包拉鍊拉上，過程中還低頭查看，檢方認他未表示將對公所人員不利之舉，依涉妨害公務執行罪嫌起訴，法官判他拘役30日。

檢方起訴，蘇於去年10月8日近9許在七股區公所辦理補助，因不滿其不符申請資格遭拒，明知社會課黃姓女課員等人為依法執行職務公務員，不斷在各個櫃台前大聲咆哮、敲桌怒罵，以此強暴方式妨害黃女等人執行公務。

蘇於偵查中坦承不諱，與黃女於警詢中指訴情節相符，並有現場監視錄影畫面截圖及光碟等資料佐證，事證明確。

然而，蘇當日有攜帶刀械放在隨身包包內，且未將包包拉鍊拉上，黃女同事看見後轉知她此事，致她心生畏懼，認蘇仍涉及恐嚇罪嫌。

檢方指出，蘇因不滿無法申請補助，大聲咆哮、拍打桌面，過程中有在旁低頭查看隨身包包之舉，有現場監視錄影光碟及截圖佐證，堪認蘇案發時因情緒不滿而有此舉止，然並無表示將有何對黃女不利之舉，也未具體指出以何方式加害其生命、身體、自由、名譽、財產等，與恐嚇罪要件不符，而無理由成立恐嚇罪。

台南地院審酌，蘇僅因所申辦事項未如己意，未尊重承辦人員職權，不思自制，對依法執行公務區公所職員隨意咆哮、敲桌怒罵，漠視公權力行使，侵害公務機關執行職務威信及尊嚴，影響國家公務執行，所為實應予非難。

惟念他犯後坦承犯行，但未與黃女達成和解、調解或予任何賠償等一切情狀，認他犯妨害公務執行罪處拘役30日，可上訴。

台南地院審酌，蘇男僅因所申辦事項未如己意，對依法執行公務區公所職員隨意咆哮、敲桌怒罵，漠視公權力行使，認他犯妨害公務執行罪處拘役30日。圖／取自七股區公所臉書
台南地院審酌，蘇男僅因所申辦事項未如己意，對依法執行公務區公所職員隨意咆哮、敲桌怒罵，漠視公權力行使，認他犯妨害公務執行罪處拘役30日。圖／取自七股區公所臉書

恐嚇 台南

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