「惡龍」張錫銘假釋案鬥法 二審判矯正署勝訴但發回地方庭重查

前十大槍擊要犯、人稱「惡龍」的張錫銘，2008年被判處無期徒刑確定後在台南監獄服刑，張錫銘28次聲請假釋全遭駁回，改打行政訴訟，去年11月高等法院高雄分院地方庭認為矯正署沿用舊資料，處分有瑕疵，撤銷不准假釋處分，矯正署不服上訴，二審高等庭認定原審判決有誤撤銷，發回地方庭重查。

張錫銘於1995至2005年犯殺人、擄人勒贖、槍砲等罪，入監服刑後，在台南監獄執行期間多次聲請假釋都被駁回；監獄2024年2月再次提報張的假釋案，矯正署同年3月不予許可，張不服，提起復審遭駁回，向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

張錫銘主張，他服刑近20年，執行期間無任何違規，獲有18次獎勵，就法務部規定公告「受刑人假釋審核評估量表」各面向審酌評估達83分，已屬執行無期徒刑者最高等級別；矯正署僅以他過往犯行即否決假釋案，違反正當程序，且有基於錯誤事實認定違法，處分當然無效，盼准予他假釋。

高高型地方庭審理時，矯正署反駁張錫銘說法，稱考量張嚴重危害社會治安，犯行情節非輕，多數案件無和解或賠償相關紀錄，犯後態度非佳，其再犯風險偏高，原處分於法無違。

但法院認為，當時假釋審查會議待審查受刑人多達139名，張錫銘假釋書面審查資料高達5、600頁，委員是否已充分審酌受刑人犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、對犯罪行為實際賠償或規劃、被害人或其遺屬陳述意見等法定假釋應審查事項，令人存疑。

法院認為，台南監獄受刑人報請假釋報告表其中「被害人或其遺屬之陳述意見」欄記載，被害人意見於2018年函詢台南地檢，尚未函覆；顯見並無被害人遺屬陳述意見資料，矯正署處分理由並未說明為何不採納有利於張的事證，撤銷矯正署處分，至於准予假釋行政處分，乃行政機關職權決定，此部分則判決駁回。

矯正署針對被駁回處分部分提起上訴，高雄高等行政法院高等庭認為，地方庭在尚未釐清被害人或其遺屬意見，即做出裁定有裁判上瑕疵。

高高行合議庭認為，除非被害人或其遺屬對張錫銘假釋一事明確表示同意，讓審查委員或矯正署須重新「綜合判斷」被上訴人悛悔情狀，才有撤銷原處分必要，但原判決卷內並無被害人或其遺屬意見，逕自認定矯正署處分違法，尚嫌速斷，判矯正署敗訴，並發回地方庭另為適法裁判。