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藉媽祖交流來台招共諜...香港主嫌丁小琥病故 空軍少校判8年6月最重

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共中央軍委政治工作部聯絡局南寧工作站指示，透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸收6名現、退役軍官刺探軍事機密，甚至遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時消極不抵抗。台灣高檢署依違反國安法等罪起訴丁小琥等7人，求處重刑，台灣高等法院審理期間，丁病逝，公訴不受理，同案6被告今分別被處4年6月至8年6月徒刑。

丁小琥（69歲）去年底因病入住加護病房，今年1月14日交保，保外醫治，但2月間過世。本案在偵查期間，丁小琥的特助張志煒、商人何聖影也死亡，檢察官處分不起訴。

同案被告陸軍戰備訓練處退役中校王文豪被依國安法為大陸地區發展組織罪判刑7年，沒收50萬元不法所得；參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明判7年2月，沒收8萬2280元；空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智胞姊）判8年，沒收10萬元；空軍飛指部少校管制官邱翰林（楊女丈夫）判8年6月最重，沒收10萬元；陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契為陸發展組織未遂，判6年，沒收17萬元；陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智犯陸海空軍刑法洩密罪，遭處4年6月徒刑，沒收8萬元。

香港籍的丁小琥擔任長沙市第13屆人大民族華僑外事委員會委員，另身兼長沙市工商業聯合會副會長等多項職務，是中共重要情工人員。丁2018年起藉媽祖交流或商務、觀光名義來台，在台找男子張志煒當特助，吸收商人何聖影為下線。

調查局追查，丁能發展共諜組織網，與號稱「國軍敵情研判文膽」中將王世塗有重要關聯。丁有次旅遊結識王妻李瑞芳，利用李女篤信「超級生命密碼」能量學，以宗教信仰交流，互以「兄妹」相稱，常組團遊玩，成功打入王世塗生活圈，順利吸收王文豪、譚俊明。

王世塗曾為國安會秘書處長，發表過「中共擴張軍備對亞太地區秩序重整的衝擊」等文章，在戰略研究上受肯定。調查局曾約談王世塗夫婦，說明結識丁小琥經過。

丁小琥利用王文豪、譚俊明等昔日人脈，吸收呂芳契，楊博智、楊千慧及邱翰林，要求刺探、收集機密，遊說現役軍官，未來若兩岸開戰，要說服同袍率部屬消極不抵抗。為獎勵這些軍官，丁將中方提供的1112餘萬「工作費」，透過地下匯兌業者陳俊安匯入台灣，由王文豪、張志煒負責發放；台北地檢署另依洗錢罪起訴丁、陳、王3人。張、何偵查期間病亡，不起訴。

中國長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸收6名現退役軍官刺探軍事機密，並遊說現役軍人於戰時不抵抗。高檢署依違反國安法等罪起訴丁小琥等7人，台灣高等法院審理期間，丁病死。圖／聯合報系資料照
中國長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸收6名現退役軍官刺探軍事機密，並遊說現役軍人於戰時不抵抗。高檢署依違反國安法等罪起訴丁小琥等7人，台灣高等法院審理期間，丁病死。圖／聯合報系資料照

空軍少校管制官邱翰林（右）犯國安法為大陸地區發展組織罪，判刑判8年6月，沒收10萬元不法所得。圖／聯合報系資料照
空軍少校管制官邱翰林（右）犯國安法為大陸地區發展組織罪，判刑判8年6月，沒收10萬元不法所得。圖／聯合報系資料照

國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明。圖／聯合報系資料照
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空軍飛指部中尉人事官楊千慧。圖／聯合報系資料照
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陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪。圖／聯合報系資料照
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陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契。圖／聯合報系資料照
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陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智（右）。圖／聯合報系資料照
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陸軍 中方 空軍 共諜

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