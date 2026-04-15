人已死亡卻記載「住安養院」 台中衛生局護士結核病追蹤造假被判刑

台中市衛生局東勢區衛生所劉姓護士為了作業方便，明知沒有電話訪查潛伏結核感染的徐姓婦人，竟直接記載她在安養院、配合回診，殊不知徐婦早已死亡，後來醫院主動詢問下才曝光；法院考量劉自首坦承，減刑後依公務員登載不實罪判她1年，緩刑4年，可上訴。

檢方查，劉女負責辦「結核病追蹤管理」業務項的「潛伏結核感染治療地段訪視」期間，明知應實際打電話訪查個案，再填表單、紀錄。

劉女2025年1月13日並未打電話訪查LTBI（潛伏結核感染）的徐姓婦人，她卻在護理紀錄上登載，徐婦「目前在安養院安養，規則配合回診及LBTI治療，無副作用不適」，將此不實事項填載於公文書，足以損害東勢區衛生所對LTBI病人管理的正確性。

由於徐婦早在2024年12月25日就已經死亡，但劉卻填寫她2025年1月13日在安養院，後來衛生所另名護理師接獲醫院詢問徐婦未回診原因，再加上劉女當時出差，該護理師代為詢問養護中心，這才驚覺徐已經死亡，全案經劉自首、台中市衛生局移送偵辦。

台中地院審理時，劉女坦承不諱，並有衛生局政風室訪談紀錄、相關對話及醫療紀錄可佐，其犯罪事實明確，而劉符合自首要件，依法減刑。

中院審酌，劉是公務員，卻未能恪遵法令、依法行政，為圖一時作業方便犯案，考量她犯後主動向檢察官自首，審理時坦承等一切情狀，依公務員登載不實罪判她1年，緩刑4年，應向公庫支付10萬元。