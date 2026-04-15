影／涉購地弊案 宏泰集團主席林鴻南1000萬交保 宏壽前董座800萬交保

宏泰集團旗下宏泰人壽2019年間，被金管會要求半年內處分新北市淡水區土地，集團主席林鴻南利用「左手換右手」方式，先找多間人頭公司貸款，並以自己名義當連帶保證人，輾轉以複雜金流低價購地，導致宏壽資產損失1億元，台北地檢署昨天搜索約談26人到案，檢方漏夜複訊後，今晨依違反證交法命林鴻南1000萬交保，宏泰人壽前董座魯奐毅800萬交保，均限制出境出海。

林鴻南財力雄厚，不到20分鐘就拿出1000萬辦保，由2名律師陪同迅速離開，面對媒體鏡頭僅點頭致意，未發表任何意見。此外，宏泰集團土地開發主管李怡慧500萬交保，限制出境出海，全案共10人列被告。

其餘7人包括林鴻南前妻王婉玲30萬交保、宏泰集團前財務長張志明30萬交保、民輝公司董事長王惠津30萬交保、鴻隆公司董事長廖乾宏30萬交保、宏泰集團核心幹部高順發、鴻菖公司負責人楊亦寬、泰和經建公司董事長黃樹榮也都30萬交保、均限制出境出海。

宏泰集團已故創辦人「台灣地王」林堉璘，外甥是台北市議員陳政忠，也是宏泰人壽前身宏福人壽負責人，宏福人壽陷財務危機，林堉璘出面將其納入版圖，2000年改名宏泰人壽；林堉璘逝世，宏泰集團由三子林鴻南接手，號稱「地王接班人」。

據調查，宏泰人壽在新北市淡水區淡海段，因養地未及時運用，金管會2019年發函要求6個月內出售土地，否則予以裁罰。宏泰人壽因而公開標售淡海段四及四之一土地，總價金26億元。

檢調清查，林鴻南想保有這塊土地，先透過鴻菖、民輝兩家公司向銀行貸款20億元，部分資金輾轉由王婉玲等人帳戶匯入泰和經建公司，土地標售當日，泰和經建以不到25億元低價拿下標案，由於林鴻南貸款連帶保證人，調查局認為林鴻南是泰和經建實質運作者，貸款資金是作為購地之用，涉及關係人交易，報請檢察官陳雅詩指揮偵辦。

據了解，王婉玲曾任林堉璘特助，負責處理財會金流業務，過去與林鴻南發生婚變，王婉玲遭控曾赴林鴻南辦公大樓，掌摑前夫委任的王姓女律師，還說「打巴掌可以紓壓」，被依傷害等罪起訴，法院日前開庭時，王婉玲否認動粗，會提出事證釐清真相。

王婉玲身價不菲，她昨晚移送複訊時，手拎今年春夏流行的LV Speedy鮮黃色提花包，與LV創意總監「菲董」走秀同款，連NBA巨星雷霸龍也有一顆，她頭上的棒球帽是近年時下年輕人喜愛的運動品牌，渾身時尚感十足。

宏泰集團主席林鴻南涉土地交易弊案，被檢方依違反證交法諭令1000萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

宏泰集團土地開發主管李怡慧涉非常規交易，被檢方諭令500萬交保，限制出境出海。記者邱德祥／攝影

泰和經建公司董事長黃樹榮涉非常規交易，被檢方諭令30萬交保。記者邱德祥／攝影

宏泰集團前財務長張志明涉非常規交易，被檢方諭令30萬交保。記者曾原信／攝影

宏泰集團財務主管兼民輝公司董事長王惠津涉非常規交易，被檢方諭令30萬交保。記者曾原信／攝影

宏泰人壽前董座魯奐毅涉購地弊案，被檢方諭令800萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

宏泰集團會計主管兼鴻隆公司董事長廖乾宏涉非常規交易，被檢方諭令30萬交保。記者曾原信／攝影

宏泰集團主席林鴻南涉土地交易弊案，今晨戴深色眼鏡現身北檢，檢方訊後違反證交法諭令1000萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影