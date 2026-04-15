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「台灣地王」疑左手換右手低價購地 宏泰集團主席林鴻南移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

宏泰集團旗下宏泰人壽於2019年間，被金管會要求半年內處分新北淡水區土地，集團主席林鴻南利用「左手換右手」方式，繞道找人頭公司出面，以複雜金流低價購地，導致資產損失1億元，調查局昨天大規模搜索約談26人到案，林鴻南凌晨被依違反證交法、保險法特別背信罪移送台北地檢署，不排除強制處分。

同案約談包括與林鴻南鬧婚變的前妻王婉玲，王女涉及處理交易金流，被檢方諭令30萬交保、限制出境出海。其餘8名被告為宏泰人壽時任董座魯奐毅、宏泰集團會計主管廖乾宏、財務主管李怡慧、王惠津、張志明、高順發；泰和經建董事長黃樹榮（土地買方）、土地人頭楊意寬。

宏泰集團創辦人為「台灣地王」、三重幫成員林堉璘，外甥是台北市議員陳政忠，也是宏泰人壽前身宏福人壽的原負責人，宏福人壽陷財務危機，林堉璘出面將其納入版圖，2000年改名宏泰人壽；林堉璘逝世，宏泰集團由三子林鴻南接手，前妻王婉玲曾是林堉璘特助。

據調查，宏泰人壽在新北市淡水區淡海段，因養地而未及時運用，金管會2019年發函要求6個月內出售土地，否則予以裁罰。宏泰人壽因此公開標售淡海段四及四之一土地，總價金26億元。

林鴻南想保有這塊土地，疑動用宏泰資金開設泰和經建公司，並找來黃樹榮擔任董事長，由黃男出面以不到25億元標下淡海段土地，由於泰和經建是林鴻南實質掌控，涉及關係人交易。

王婉玲身價不菲，她移送移複訊時，手提今年春夏最流行的LV Speedy鮮黃提花包，與LV創意總監「菲董」走秀同款，NBA巨星雷霸龍也有一個，時尚感十足，她交保後大方面對鏡頭，迅速離開，未發表意見。

截至深夜，王碗玲、張志明、高順發、黃樹榮、楊意寬皆30萬交保。

宏泰集團主席林鴻南涉「左手換右手」低價購地，凌晨被調查局移送<a href='/search/tagging/2/北檢' rel='北檢' data-rel='/2/239313' class='tag'><strong>北檢</strong></a>複訊。記者曾原信／攝影
宏泰集團主席林鴻南涉「左手換右手」低價購地，凌晨被調查局移送北檢複訊。記者曾原信／攝影

宏泰集團財務主管王惠津涉非常規交易遭檢調約談。記者曾原信／攝影
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宏泰集團財務主管張志明涉非常規交易遭檢調約談。記者曾原信／攝影
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宏泰集團土地部財務主管李怡慧涉非常規交易遭檢調約談。記者邱德祥／攝影
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宏泰集團會計主管廖乾宏涉非常規交易遭檢調約談。記者邱德祥／攝影
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宏泰人壽前董事長魯奐毅涉非常規交易遭檢調約談。記者曾原信／攝影
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調查局 金管會 北檢 宏泰人壽

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