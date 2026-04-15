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鄭文燦案500萬是政治獻金或賄賂？ 檢強化行賄與對價 辯攻可信度與調查誘導

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長涉貪收賄，桃園地院歷經年餘準備，昨首度進入審理，針對關鍵證人廖力廷交互詰問，檢強化行賄動機、交錢過程及洩密等疑點深入，辯方採嚴厲攻勢瓦解證詞可信度、500萬元是政治獻金還是賄款，對鄭的判決結果深具影響，也成全案攻防重中之重。

檢方上午先釐清鴻展公司開發目標及核心訴求，廖力廷供稱，公司主要負責華亞園區東側9.12公頃農業區開發案，若將農業區變更為產業專區，地價會大幅提升，公司訴求就是採「自辦市地重劃」而非政府主導的「區段徵收」，因為自辦重劃後的土地分回比率較高，獲利空間大，公司曾評估，若順利開發預期可獲利逾10億元。

針對2017年9月14日晚間前往官邸交付500萬元細節，廖詳述表示高層（指楊兆麟）授意，指示從公司帳戶分批提領共500萬元現金，至於是他還是當會計的妻子去領的已記不得，當晚10時與父親廖俊松提領裝500萬的黑提袋進官邸；他形容，現金用牛皮紙袋包裝和一些禮品放入，當晚是直接將黑色提袋塞在泡茶茶几下方，他研判鄭當時應該有注意那個提袋，且應該知道袋內裝的是錢，因為鄭問了句「這什麼」，他總不好明說這是錢吧。

檢方出示多份桃市府會議紀錄，顯示行賄前後，市府對開發案立場轉趨積極，甚至協助向政院爭取核定「國家重大建設」，規避農業區變更需取得100％地主同意門檻。廖說，鄭在會議的發言與裁示，確實符合鴻展公司利益，讓他們覺得市長很支持，後續中央給出的回覆未如預期，且市府後來的會議結論又改採「區段徵收」，他形容像是被打了「回馬槍」很錯愕。

廖力廷當庭爆料，2018年5月11日下午前往桃園市政府與鄭文燦見面，討論開發進度及支持連任等事宜，期間，鄭當面告訴他「你爸的手機被監聽了」，還形容「你爸嘴巴很大」，甚至透露曾看過通訊監察「譯文」；廖說隔天便將此事轉告，廖俊松隨即換一支新手機號碼規避監控。

下午庭訊辯方針對廖力廷記憶力、調查過程是否受誘導，及行賄金額的法律定性進行質疑，並指廖於調查初期的偵訊筆錄七度將500萬元稱為「政治獻金」，後來才改口「賄賂」，懷疑遭調查官誘導；廖解釋，當時他的認知「只要送錢給政治人物就叫政治獻金」，並不懂法律「對價關係」定義，坦承經調查官解釋貪汙罪，分析「單純送錢」與「要求回報」的差異，才理解這筆為了土地變更案而送的錢應屬「賄賂」。

針對行賄動機，廖力廷也說，由於鴻展公司根本沒辦法取得所有地主同意，導致無法依規定辦理自辦市地重劃，他表示，透過桃園市政府向行政院爭取核定「國家重大建設」成唯一突破，認為只要市長支持，就有機會利用行政裁量權免除「百分百同意」限制，強調這筆500萬的目的就是希望鄭能「繼續支持土地變更順利」。

辯方也針對廖力廷上午爆料鄭文燦疑似「洩密監聽譯文」質疑，直指調查官「編好腳本」塞給證人，並當庭提示勘驗筆錄，指調查官於詢問時，曾主動提及「因為知道被監聽才還錢」等推論；廖回應，「手機被監聽」是鄭親口說的，非受調查官影響，並堅稱，鄭當時指他父親「嘴巴很大」，也確實提及看過譯文。

庭訊進行一整天馬拉松式的詰問後，台塑集團總管理處前總經理楊兆麟的豪華律師團，表示也要進行反詰問，審判長當下詢問所需時間，在新竹市前副市長蔡麗清表示「要很久很久」，審判長隨即表示大家都累了，諭知5月12日上午續行詰問廖力廷，原定詰問廖俊松等人都順延，至於法庭枯坐7小時的楊兆麟則因老年健康狀況不佳，下午4時獲審判長允許先行離開。

台塑集團總管理處前總經理楊兆麟的豪華律師團由前至後分別為，新竹市前副市長蔡麗清、台北地檢署前檢察長周章欽及資深律師陳錦隆。記者陳恩惠／攝影
台塑集團總管理處前總經理楊兆麟的豪華律師團由前至後分別為，新竹市前副市長蔡麗清、台北地檢署前檢察長周章欽及資深律師陳錦隆。記者陳恩惠／攝影

桃檢蒞庭公訴檢察官由前至後，分別是檢察官邱健盛、主任吳昇峰、檢察官陳嘉義及李頎。記者陳恩惠／攝影
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這起貪汙案主要關鍵汙點證人廖力廷，表示他壓力很大，住家附近有黑衣人出沒。記者陳恩惠／攝影
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鄭文燦退庭後步出法院，不過大家關心的是他的身材。記者陳恩惠／攝影
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海基會 鄭文燦 廖俊松

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