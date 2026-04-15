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陳歐珀捲im.B詐騙案 另案偵辦中

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

陳歐珀涉貪一審重判，im.B詐騙集團案爆發後，陳被立委徐巧芯及被害人檢舉、告發與詐團主嫌曾耀鋒過從甚密，陳被查扣的筆記本，也載有與曾耀鋒金錢往來資料，陳一度撇清與詐團關聯；台北地檢署昨表示，案件仍由檢察官偵辦。

二○二三年陳歐珀被爆料服務處及座車都是由im.B詐團主嫌曾耀鋒、張淑芬情侶檔無償提供使用，二○二三年五月，徐巧芯、台北市議員張斯綱等人前往北檢告發陳歐珀政治獻金登載不實、疑似貪汙。

此外，專注im.B詐騙案揭弊的民眾黨主席黃國昌也曾在臉書發文指控，im.B位在羅東鎮的大樓是陳歐珀的競選後援會與辦公室，陳的保母車登記在im.B詐團子公司名下，「形同拿詐騙的錢來資助競選」。

陳歐珀被爆料後，宣布退出區域立委選舉，強調從未收受詐團利益，對於在不知情下接受贊助感到愧歉，願意捐出應繳的租金。檢方表示，陳歐珀與im.B詐團相關案情陳已列他字案被告，由檢察官偵辦。

陳歐珀 im.B 詐騙集團 張淑芬 徐巧芯 曾耀鋒 張斯綱 北檢

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