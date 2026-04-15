敗壞官箴 陳歐珀涉貪800萬一審判16年

民進黨前立委陳歐珀遭控護航業者修法、詐領助理費，台北地院昨以「敗壞官箴」為由，判處十六年徒刑，褫奪公權六年。本報資料照片

民進黨前立委陳歐珀遭控護航業者修法、詐領助理費，不法所得八百餘萬元，連同妻子徐慧諭等十六人被依貪汙、洗錢、侵占及違反稅捐稽徵法起訴。台北地方法院昨以陳歐珀「敗壞官箴」，判處十六年徒刑，褫奪公權六年；徐慧諭被判刑四年六月，褫奪公權三年。

其餘十四名被告，除陳歐珀的前國會辦公室顧問洪文宗審判中死亡，公訴不受理，有兩人無罪；相關行賄人聯興國際時任董事長洪英正及陳歐珀人頭助理等人，各判五月至二年徒刑，大多獲緩刑。

陳歐珀遭起訴移審後，裁定羈押禁見三月，他聲請具保停押，北院准以五百萬元交保，施以科技監控；陳宣判前，聲請解除科控遭駁回，昨未出庭聽判。

陳歐珀二○一五年擔任立法院交通委員會委員，商港協會理事長洪英正為求順利推動商港協會會議決議，拜會陳歐珀，邀請陳擔任協會顧問，陳乘機推派洪文宗作為與商港協會溝通的橋梁，主動開口向洪英正索取不正利益。

洪英正依陳歐珀指示，二○一五年十一月至二○二○年七月，假借支付顧問費名義，將二八四萬五九二二元款項匯至洪文宗帳戶。期間，陳陸續就撤銷高雄洲際碼頭公司公開招募案、降低港區土地租金及超收退職金、疫情紓困方案、二○一九年土地使用費、建物租金及管理費、商港法修正草案等，分別提案、質詢。

商港法通過修正，陳歐珀又主動向洪英正提及，指洪文宗已離開國會辦公室，要求洪英正將款項改匯到向已故民進黨大老許仁圖借用的銀行帳戶，洪英正按月將款項匯至許的帳戶，計有一三五萬元。

此外，中華民國租車業品質保障協會理事長蕭明仁等人，以政治獻金包裝賄款，請陳歐珀協助暫緩修正或不實施汽車運輸業管理規則，二○一八年九月廿七日交付五十萬現金給陳。

陳還與妻子詐領三三二萬三八九○元公費助理補助費，妻子擔任「台灣勁宜蘭發展協會」理事期間，將所勸募的捐款匯入個人帳戶，侵占協會一一○萬元財產。

北院審理時，陳歐珀坦承詐領助理費，否認收賄，不過，行賄人原本否認犯罪，後遞狀坦承交付賄款，北院認定陳貪汙。合議庭認為，陳歐珀為圖不法利益，對職務上行為收受賄賂，並透過他人帳戶收取賄賂或利用勁宜蘭協會掩飾、隱匿不法所得，又利用職務上機會詐取公費助理補助費，敗壞官箴，依法判決。