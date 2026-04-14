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影／涉淡海土地關係人交易 宏泰集團林鴻南名媛前妻30萬交保
宏泰集團旗下宏泰人壽2019年間，被金管會要求6個月內處分新北淡水區淡海段土地，集團主席林鴻南利用「左手換右手」方式，繞道找人頭公司出面，以複雜金流低價買入土地，導致資產損失上億元，調查局今搜索約談林鴻南等26人，處理金流的林鴻南前妻王婉玲，被檢方認定涉及關係人交易，諭令30萬交保、限制出境出海。
王婉玲身價不菲，她被移複訊時，手提今年春夏最流行的LV Speedy鮮黃提花包，要價破30萬，與LV創意總監「菲董」走秀同款，時尚感十足，交保後迅速離開，未發表意見。
全案共約談8名被告，包括林鴻南、王婉玲、宏泰人壽時任董座魯奐毅、泰和經建董事長黃樹榮（土地買方）、林鴻南土地人頭楊意寬（30萬交保）等，另以證人約談戴德梁行估價所長楊長達。
據調查，王婉玲曾任宏泰創辦人林堉璘特助，負責處理財會金流業務，過去與林鴻南發生婚變，王婉玲遭指曾赴林鴻南辦公大樓，掌摑林男委任的王姓女律師、被依傷害等罪起訴。
法院日前開庭時，王婉玲否認相關指控，並透過律師發聲明強調，她未掌摑王姓律師，也沒說過「打人巴掌可以紓壓」等語，會在法院提出事證釐清真相。
據調查，金管會為避免宏泰人壽養地，2019年發函要求6個月內出售土地，宏泰人壽因此公開標售淡水區淡海不動產，價金26億元；林鴻南為活化資產，找來黃樹榮擔任泰和經建董事長，由黃男出面以不到25億元標下土地，由於該公司是林鴻南實質掌控，涉及關係人交易。
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