快訊

起飛前5小時取消！墨爾本-台北「機門遭空橋碰撞」 華航急安排替代航班

「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍共諜案7涉案官兵續押 檢方查出少校政戰官收上百萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

橋頭地檢署偵辦共諜滲透案偵結起訴，查出境外集團不僅利用女性暱稱色誘，更大量透過給付賄款製造金流斷點，涉案的9名軍士官收受約506萬元的不法利益出賣部隊機密，其中7人更自拍「投共影片」，橋頭地院今晚召開接押庭，認定特戰部林姓少校等7人涉犯重罪且有串滅證之虞，全數裁定羈押。

檢調追查，這9名現役及退役軍士官於2023年至2025年間，因個人資金需求，在網路上遭境外敵對勢力以「吉祥」、「哈呢」等暱稱吸收，這群軍人將部隊運作、裝備資料及相關應秘密的公務電磁紀錄，用手機拍攝後傳送給共諜，其中高達7人更配合拍攝投降影片表忠。

境外集團為規避查緝，高度依賴虛擬貨幣洗錢，收賄金額居冠的特種作戰指揮部林姓少校政戰官，總計收受約174萬4497元，其中就包含價值約102萬元、超過3.2萬顆泰達幣，次高的陸軍裝甲砲兵營黃姓中士，則收受約144萬1879元，其中泰達幣高達4.1萬顆。

陸軍第六軍團張姓中尉輔導長僅拿了2000元現金，其餘9萬多皆以泰達幣支付，海軍某軍艦楊姓下士除了現金與泰達幣，竟連16萬元本票及6萬點虛擬點數都照單全收，而空軍作戰指揮部王姓二等兵，更僅為區區7萬2352元就將機密外洩。

橋頭地檢署今天將在押的7名軍職人員移審橋頭地院，名單包含特戰指揮部林姓少校、陸軍裝甲砲兵營黃姓中士、海軍楊姓下士、空軍郭姓士官長、海軍陸戰隊無人機營陳姓中士、海巡署鄧姓少尉，以及空軍作戰指揮部王姓士兵。

橋頭地方法院晚間訊問後，認定林姓少校等7名被告均涉犯違背職務收受賄賂等重罪，嫌疑重大，法官考量案情發展與涉案情節，認7人均有逃亡及串證之虞，全數諭知羈押，可抗告。

由於從今年1月1日起，最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪納入國民參與審判案件範圍，尤其涵蓋貪汙治罪條例多款罪名，易受社會矚目且具高度複雜性，因此此案也成為司法史上，首件適用國民法官法審理的國家安全法案件。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

海軍 陸軍 國軍

延伸閱讀

高雄警破獲假幣商詐騙水房 實體店面掩護洗錢上億

無人機營也有共諜！陸海空海巡全遭滲透 9國軍官兵賣國防機密遭訴

越南移工洗泰達幣賺20萬價差 當私人幣商衝擊金融秩序

絕對能源虛幣吸金逾50億…又1業務員被押 北院至今已押14人

相關新聞

愛慕中醫診所女院長不成潑汽油 台中跟騷慣犯法院裁定羈押

台中市西屯區一間中醫診所前晚遭魏姓男子潑灑汽油，檢警昨天拘提魏男到案，發現魏男過去已有多次跟騷犯行，檢方以有反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，院方昨天深夜裁定羈押。

宏泰人壽標售25億淡水土地涉弊端 檢調約談林鴻南等26人

宏泰集團旗下宏泰人壽遭金融監督管理委員會告發，2019年公開標售25億元新北淡水區淡海段土地，疑未依規定辦理資產交易，導致宏泰人壽損失數億元。台北地檢署今依違反證券交易法非常規交易，指揮調查局北機站兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談集團主席林鴻南、宏泰人壽時任董事長魯奐毅等26人到案。

台中同母異父兄妹相約輕生...他獨活 一理由不以國民法官審

台中市陳姓熱炒店老闆在去年3月間，因心情低落，與同母異父的林姓胞妹相約輕生，最終林女身亡、陳男獨活。檢方認定陳男有幫助動作，依加工自殺罪起訴，原定依法由國民法官審理，因陳男已認罪，家屬悲痛不願家庭隱私攤在陽光下，台中地院昨天裁定，本案不行國民參與審判。

國軍共諜案7涉案官兵續押 檢方查出少校政戰官收上百萬

橋頭地檢署偵辦共諜滲透案偵結起訴，查出境外集團不僅利用女性暱稱色誘，更大量透過給付賄款製造金流斷點，涉案的9名軍士官收受約506萬元的不法利益出賣部隊機密，其中7人更自拍「投共影片」，橋頭地院今晚召開接押庭，認定特戰部林姓少校等7人涉犯重罪且有串滅證之虞，全數裁定羈押。

疑涉貪汙…屏檢今搜索新埤鄉代表會帶回主席吳男等7人 吳男訊後7萬交保

屏東地檢署今搜索新埤鄉民代表會，並傳訊代表會主席吳進德等共7人，屏東地檢署偵辦中，吳進德疑涉貪汙罪，檢方訊問後吳男7萬元交保。

影／宏泰人壽疑「左手換右手」買賣土地 林鴻南前妻揹名牌包移送北檢

調查局間獲金管會告發，指宏泰集團旗下宏泰人壽2019年間，被金管會要求6個月內處分新北淡水區淡海段土地，集團主席林鴻南為避免關係人交易，利用「左手換右手」方式，繞道找人頭公司以複雜金流買賣，導致資產交易損失數億元，北機站今天搜索宏泰人壽，約談林鴻南等26人到案，負責處理金流的林鴻南知名前妻王婉玲，稍早移送台北地檢署複訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。