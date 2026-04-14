國軍共諜案7涉案官兵續押 檢方查出少校政戰官收上百萬

橋頭地檢署偵辦共諜滲透案偵結起訴，查出境外集團不僅利用女性暱稱色誘，更大量透過給付賄款製造金流斷點，涉案的9名軍士官收受約506萬元的不法利益出賣部隊機密，其中7人更自拍「投共影片」，橋頭地院今晚召開接押庭，認定特戰部林姓少校等7人涉犯重罪且有串滅證之虞，全數裁定羈押。

檢調追查，這9名現役及退役軍士官於2023年至2025年間，因個人資金需求，在網路上遭境外敵對勢力以「吉祥」、「哈呢」等暱稱吸收，這群軍人將部隊運作、裝備資料及相關應秘密的公務電磁紀錄，用手機拍攝後傳送給共諜，其中高達7人更配合拍攝投降影片表忠。

境外集團為規避查緝，高度依賴虛擬貨幣洗錢，收賄金額居冠的特種作戰指揮部林姓少校政戰官，總計收受約174萬4497元，其中就包含價值約102萬元、超過3.2萬顆泰達幣，次高的陸軍裝甲砲兵營黃姓中士，則收受約144萬1879元，其中泰達幣高達4.1萬顆。

陸軍第六軍團張姓中尉輔導長僅拿了2000元現金，其餘9萬多皆以泰達幣支付，海軍某軍艦楊姓下士除了現金與泰達幣，竟連16萬元本票及6萬點虛擬點數都照單全收，而空軍作戰指揮部王姓二等兵，更僅為區區7萬2352元就將機密外洩。

橋頭地檢署今天將在押的7名軍職人員移審橋頭地院，名單包含特戰指揮部林姓少校、陸軍裝甲砲兵營黃姓中士、海軍楊姓下士、空軍郭姓士官長、海軍陸戰隊無人機營陳姓中士、海巡署鄧姓少尉，以及空軍作戰指揮部王姓士兵。

橋頭地方法院晚間訊問後，認定林姓少校等7名被告均涉犯違背職務收受賄賂等重罪，嫌疑重大，法官考量案情發展與涉案情節，認7人均有逃亡及串證之虞，全數諭知羈押，可抗告。

由於從今年1月1日起，最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪納入國民參與審判案件範圍，尤其涵蓋貪汙治罪條例多款罪名，易受社會矚目且具高度複雜性，因此此案也成為司法史上，首件適用國民法官法審理的國家安全法案件。