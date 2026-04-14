疑涉貪汙…屏檢今搜索新埤鄉代表會帶回主席吳男等7人 吳男訊後7萬交保

屏東地檢署今搜索新埤鄉民代表會，並傳訊代表會主席吳進德等共7人，屏東地檢署偵辦中，吳進德疑涉貪汙罪，檢方訊問後吳男7萬元交保。

屏東縣新埤鄉前後任鄉長林志成（已歿）、潘和源，兩人分別以濫用人事調換薪資方式，違反人員進用，遭屏東地檢署起訴。檢方當時起訴指出，林志成、潘和源身為地方自治團體首長，卻濫用鄉長人事任用與調度權，恣意以職務調換、薪資補貼方式詐取公款及圖他人私利，實屬不該，且就其犯行全盤否認，毫無悔意，犯後態度不佳，均請從重量刑，以昭炯誡，全案法院審理中。

前鄉長林志成已過世，法院公訴不受理。潘和源部分，屏東地院審理中，如今傳出新埤鄉代表會今遭檢方搜索，引發地方議論。

新埤鄉代表會主席58歲吳進德是5連任的鄉民代表，這屆為鄉代會主席。吳進德也曾擔任南州地區農會理、監事。檢方以貪汙罪由偵辦中，檢方晚間訊問後，吳男7萬元交保。