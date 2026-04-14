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影／宏泰人壽疑「左手換右手」買賣土地 林鴻南前妻揹名牌包移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局間獲金管會告發，指宏泰集團旗下宏泰人壽2019年間，被金管會要求6個月內處分新北淡水區淡海段土地，集團主席林鴻南為避免關係人交易，利用「左手換右手」方式，繞道找人頭公司以複雜金流買賣，導致資產交易損失數億元，北機站今天搜索宏泰人壽，約談林鴻南等26人到案，負責處理金流的林鴻南知名前妻王婉玲，稍早移送台北地檢署複訊。

王婉玲身價不菲，她被移複訊時，手提今夏最流行的LV Speedy鮮黃色提花包，要價破30萬，與LV創意總監「菲董」走秀同款，時尚感十足。

據了解，王婉玲曾任宏泰創辦人林堉璘特助，負責處理財會金流業務，她過去與林鴻南婚變，王婉玲遭指2024年到林鴻南辦公大樓，掌摑林男委任的王姓女律師、還搶手機，被依傷害、強制罪起訴。但王婉玲否認相關指控，全案在台北地院審理，雙方互告多項官司。

王婉玲今年4月1日開庭時，透過律師發聲明強調，她並未掌摑王姓律師，也沒說過「打人巴掌可以紓壓」等語，更沒提說要找黑道，會在法院提出事證釐清真相。

據調查，宏泰人壽2019年5月14日重訊指出，為活化資產，擬公開標售本公司新北市淡水區淡海不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。

此案經金管會告發，宏泰人壽辦理淡水土地標售案，土地標售金額25億元，疑未依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理資產交易，導致宏泰人壽損失數億元，相關人涉證交法非常規交易罪，檢察官陳雅詩今天約談林鴻南、宏泰人壽時任董事長魯奐毅等8名被到案。

宏泰集團主席林鴻南前妻王婉玲涉證交法遭檢調約談。記者邱德祥／攝影
宏泰集團主席林鴻南前妻王婉玲涉證交法遭檢調約談。記者邱德祥／攝影

調查局 金管會 宏泰

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