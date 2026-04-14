快訊

起飛前5小時取消！墨爾本-台北「機門遭空橋碰撞」 華航急安排替代航班

「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「胖周瑜」回歸？鄭文燦出庭驚見大肚腩 他放話了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控時任桃園市長收賄涉貪案，桃園地院今起進入實質審理，距前次第12度出庭不過時隔3個月，鄭文燦在家苦練核心肌群的結實身材有些變形，大肚腩明顯隆起，面對追問體重增加的神祕數字，他靦腆地笑稱「冬天過年吃太好，夏天就會瘦回來了」。

桃園地方法院今針對鄭文燦涉嫌於華亞科技園區土地擴大案收賄500萬元案，正式進入實質審理程序，庭訊重點聚焦於關鍵汙點證人、同案被告廖力廷的交互詰問，檢辯各自進行詰問時，提及不當訊問時「異議」聲不斷，雙方互別苗頭，針對取款行賄細節，幫廖力廷釐清「政治獻金」的意義進行詳盡釐清。

儘管台塑集團前總經理楊兆麟的豪華律師團欲發起反詰問，審判長潘政宏考量已屆傍晚5時30分，法官、律師與被告皆面露疲態，當庭諭知審理暫告段落，原定下月12日交互詰問證人廖俊松的庭期順延，當天上午將繼續針對廖力廷進行未完的詰問。

相較於法庭內的嚴肅氣氛，法庭外最令大眾議論的莫過於鄭文燦的體態變化。自2024年8月28日清晨交保時的暴瘦驚艷外界後，距離前次準備程序出庭不過時隔三個月，鄭文燦原本收緊的腰線竟然消失，合身西裝下的大肚腩格外搶眼，民眾耳語「胖周瑜回來了！」

傍晚庭訊結束步出法院時，媒體一擁而上，話題不再管貪汙官司，而是頻頻打探「可以問體重嗎？」、「市長您是不是又…又回去了？」、「增加多少？」、「回去原本的尺寸嗎？」面對體重話題，戴著口罩的鄭文燦一臉糾結，禁不住追問，終於鬆口回應「冬天過年吃比較好啦！」 然後信誓旦旦地補上一句「夏天就會瘦回來了！」隨即驅車離去。

海基會前董事長鄭文燦被控時任桃園市長涉貪，今起桃園地院合議庭進入實質審理，鄭文燦出庭時，撐開西裝外套的肚子頗明顯，面對追問體重，他坦承「冬天過年吃太好、夏天就會瘦回來了！」記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控時任桃園市長涉貪，今起桃園地院合議庭進入實質審理，鄭文燦出庭時，撐開西裝外套的肚子頗明顯，面對追問體重，他坦承「冬天過年吃太好、夏天就會瘦回來了！」記者陳恩惠／攝影

海基會前董事長鄭文燦被控時任桃園市長涉貪，今起桃園地院合議庭進入實質審理，鄭文燦出庭時，撐開西裝外套的肚子頗明顯，面對追問體重，他坦承「冬天過年吃太好、夏天就會瘦回來了！」記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控時任桃園市長涉貪，今起桃園地院合議庭進入實質審理，鄭文燦出庭時，撐開西裝外套的肚子頗明顯，面對追問體重，他坦承「冬天過年吃太好、夏天就會瘦回來了！」記者陳恩惠／攝影

廖俊松 桃園 海基會

延伸閱讀

台中同母異父兄妹相約輕生...他獨活 一理由不以國民法官審

馬興瑞落馬10天後恒大案一審開庭 許家印當庭認罪

陳歐珀涉貪重判16年 合議庭：貪不法利益敗壞官箴

影／「胖周瑜回來了！」 鄭文燦13度出庭神情嚴肅挺肚快步入法院

相關新聞

愛慕中醫診所女院長不成潑汽油 台中跟騷慣犯法院裁定羈押

台中市西屯區一間中醫診所前晚遭魏姓男子潑灑汽油，檢警昨天拘提魏男到案，發現魏男過去已有多次跟騷犯行，檢方以有反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，院方昨天深夜裁定羈押。

宏泰人壽標售25億淡水土地涉弊端 檢調約談林鴻南等26人

宏泰集團旗下宏泰人壽遭金融監督管理委員會告發，2019年公開標售25億元新北淡水區淡海段土地，疑未依規定辦理資產交易，導致宏泰人壽損失數億元。台北地檢署今依違反證券交易法非常規交易，指揮調查局北機站兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談集團主席林鴻南、宏泰人壽時任董事長魯奐毅等26人到案。

台中同母異父兄妹相約輕生...他獨活 一理由不以國民法官審

台中市陳姓熱炒店老闆在去年3月間，因心情低落，與同母異父的林姓胞妹相約輕生，最終林女身亡、陳男獨活。檢方認定陳男有幫助動作，依加工自殺罪起訴，原定依法由國民法官審理，因陳男已認罪，家屬悲痛不願家庭隱私攤在陽光下，台中地院昨天裁定，本案不行國民參與審判。

國軍共諜案7涉案官兵續押 檢方查出少校政戰官收上百萬

橋頭地檢署偵辦共諜滲透案偵結起訴，查出境外集團不僅利用女性暱稱色誘，更大量透過給付賄款製造金流斷點，涉案的9名軍士官收受約506萬元的不法利益出賣部隊機密，其中7人更自拍「投共影片」，橋頭地院今晚召開接押庭，認定特戰部林姓少校等7人涉犯重罪且有串滅證之虞，全數裁定羈押。

疑涉貪汙…屏檢今搜索新埤鄉代表會帶回主席吳男等7人 吳男訊後7萬交保

屏東地檢署今搜索新埤鄉民代表會，並傳訊代表會主席吳進德等共7人，屏東地檢署偵辦中，吳進德疑涉貪汙罪，檢方訊問後吳男7萬元交保。

影／宏泰人壽疑「左手換右手」買賣土地 林鴻南前妻揹名牌包移送北檢

調查局間獲金管會告發，指宏泰集團旗下宏泰人壽2019年間，被金管會要求6個月內處分新北淡水區淡海段土地，集團主席林鴻南為避免關係人交易，利用「左手換右手」方式，繞道找人頭公司以複雜金流買賣，導致資產交易損失數億元，北機站今天搜索宏泰人壽，約談林鴻南等26人到案，負責處理金流的林鴻南知名前妻王婉玲，稍早移送台北地檢署複訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。