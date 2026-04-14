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宏泰人壽遭北檢搜索 金管會說話了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

宏泰人壽北檢搜索，金管會保險局副局長蔡火炎指出，宏泰人壽已通報重大偶發，案件由檢調偵查中，金管會不便評論。至於是否和淡海新市鎮的舊案有關？金管會僅回應，的確是和不動產交易有關。

此外，該案會否影響到現在正進行的宏泰集團董事長林鴻南先前斥資逾百億買下台北101大樓的交易？蔡火炎指出，101交易和此案無關，檢調正在調查的刑事不法是要由檢調來調查，金管會並未有刑事的調查權。

宏泰人壽公司7年前公開標售新北市淡水區淡海段土地案，金管會當時在查核後認為交易過程異常，已依法函送告發，據媒體報導，台北地檢署今日已指揮調查局北部地區機動工作站展開調查，包括林鴻南等8人居所、宏泰人壽公司共12處都被檢調搜索，目前已有涉案8名被告、18名證人到案說明，全案將朝違反證券交易法等方向偵辦。

宏泰人壽遭北檢搜索，金管會說話了。圖／本報資料照片
宏泰人壽遭北檢搜索，金管會說話了。圖／本報資料照片

宏泰人壽 金管會 北檢

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