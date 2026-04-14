台中同母異父兄妹相約輕生...他獨活 一理由不以國民法官審

台中市陳姓熱炒店老闆在去年3月間，因心情低落，與同母異父的林姓胞妹相約輕生，最終林女身亡、陳男獨活。檢方認定陳男有幫助動作，依加工自殺罪起訴，原定依法由國民法官審理，因陳男已認罪，家屬悲痛不願家庭隱私攤在陽光下，台中地院昨天裁定，本案不行國民參與審判。

起訴指出，陳姓男子（53歲）已離婚，平時經營熱炒店，因涉犯刑案遭起訴加上感情問題，心情十分低落，去年3月15日，陳男前往北屯區購物後，傳訊息邀約45歲的同母異父林姓胞妹見面。

二人在陳男住處喝酒聊天，謀議以燒炭方式尋短，未料，兩人在吞服「美德眠膜衣錠」安眠藥，搭配酒精後，林女因藥物不良反應的協同作用，造成中樞神經衰竭抑制呼吸而死亡。

直到隔日，陳男獨自甦醒，驚見一旁的妹妹已失去呼吸心跳，後續因葬儀社人員到場察覺有異而報案，全案因此曝光。

檢警在現場查獲相關器具，經檢察官相驗解剖，確認林女體內留有藥物與酒精成分，認定陳男所為符合「故意行為致人於死」，偵結後依加工自殺罪嫌將他起訴。

台中地院準備程序時，陳男坦承有幫助他人自殺的犯意，陳男的辯護律師也為其遞狀聲請不行國民參與審判。

被害人家屬也向法官表示，家人因本案遭遇極大傷痛，除了面對親人離世，未來還須面對與陳男如何相處的矛盾困境，身心衝擊甚鉅，希望本案不行國民參與審判程序。

法官審認，陳男與被害人是兄妹關係，訴訟參與人與被告也是親屬，考量被告已完全認罪，此案除量刑外，已無其他重大爭議，若進行國民參與審判程序，勢必將涉及揭露其家庭內部隱私事項。

法官指出，為保障被害人家屬權益，促令其能自遭受侵害的狀態中回復，裁定此件不行國民參與審判，改由一般程序進行後續審理。

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