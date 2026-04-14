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趙君朔貼文罵陳時奮「共諜、抱中共大腿」 二審改判他要賠17萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

旅美學者陳時奮不滿網媒作家趙君朔在臉書貼文，指他「滿腦中共思想的人」、「共諜」、「中共同路人」，提告求償210萬元，一審判趙應賠償2萬元，案件上訴，台灣高等法院今改判趙應賠償17萬元，可上訴。

陳時奮主張，趙君朔是網路媒體專欄作家、「美中台戰情室」節目主講人，臉書有2萬名追蹤者，趙2020年間不認同他對美國總統選舉的言論，開始在網路攻擊他；趙2022年3月19日至8月12日期間，在臉書、推特公開貼文7則對她人身攻擊。

陳時奮指出，趙君朔指他是精神有問題的人、缺德，又惡意曲解他在中國任教的經歷，指摘他與中共政府過從甚密，稱他為「滿腦中共思想的人」、「共諜」、「中共同路人」，侵害他的名譽，因此求償210萬元精神慰撫金。

趙君朔反駁，他的言論屬於適當評論，加以陳為政界知名公眾人物，須忍受較嚴苛的監督，且陳曾於2024年1月29日表示對他所為共諜等言論內容一笑置之，可見本案情節並非重大，陳沒有理由請求他賠償。

台北地院一審認為趙君朔稱陳時奮為「共諜」，認為陳有從事「間諜」的犯罪行為，貶損陳的社會評價，此部分確實侵害名譽權，判趙君朔應賠償2萬元，其餘6則言論則認為不須賠償。

陳時奮不服判決提上訴，趙君朔也提附帶上訴，高院今認為，趙君朔指「翁達瑞（陳時奮化名）根本是中共同路人」部分，客觀語意僅能認定翁達瑞在政治立場、言論或行為與中共相契合，僅屬意見表達，且陳在揭露自己是翁達瑞之前，翁的真實身分已引發輿論關注，趙評論翁的政治傾向，是就可受公評之事發表言論，沒有侵害名譽。

另外ㄝ趙君朔稱陳時奮是「糟糕到連中共都不要的人」、「一天到晚去抱中共大腿」，「陳時奮自己去對岸拉關係、抱大腿是可以的」、「陳時奮是中共也不要的失敗教授」、「陳時奮你就是去對岸教書，想抱大腿又抱不到，落魄到當匿名網軍的loser」、「拿國家錢的玉山學者，專幹缺德事，跑對岸抱大腿」等語。

高院認為，相關言論是指涉陳時奮有意攀附中共求取利益，屬於事實陳述，趙君朔僅以陳時奮曾經毅偉商學院指派於大陸地區授課為據，無視陳授課為學術交流與教育專業安排，授課地點不限於大陸，與趙所稱「抱大腿」等語不符。

另外，趙君朔轉貼他人稱陳時奮為共諜的言論，也未能提出相關資料佐證，難認趙有盡查證義務，而基於兩岸現狀仍屬對立，背負「抱中共大腿」、「共諜」標籤者，人格誠信及國家忠誠度均會受質疑，確實貶損社會評價，認為趙應負賠償責任，審酌後改判趙應賠償17萬元。

旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片
旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片

美國 台灣高等法院 中共

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