下老鼠藥「三度」毒害澳洲男 楊錦屏裁定延長限制出境8月

女子楊錦屏三度將老鼠藥摻入澳洲留學生艾力克斯的飲食中，依殺人未遂罪起訴，檢方對楊女求處8年以上徒刑；楊女境管日期即將屆滿，台北地方法院今裁定楊女自4月28日起延長限制出境出海8月。

檢方調查，楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的艾力克斯，對艾有好感，讓艾住進租屋處，但2人並未交往；2023年3月，艾決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，艾喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。

艾的父親Stephen有醫師資格，來台照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2 次將老鼠藥摻入艾的飲食中，艾一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月艾力克斯的母親Julie也抵台，打算安排兒子回國，楊女發現艾力克斯與女老闆的合照，第3度下毒陷害艾力克斯，致艾病情再惡化。

艾力克斯的母親到楊錦屏的租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，驚覺兒子遭楊女下毒，報警處理，檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴她、求刑8年。

法院上月11日傳喚艾力克斯及曾照護的艾力克斯護理師作證，下午傳喚蕭里父母作證。開庭結束後，艾力克斯透過律師表示，不希望這樣的事再發生，盼法院對楊女量處適當之刑。