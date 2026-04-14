宏泰人壽標售25億淡水土地涉弊端 檢調約談林鴻南等26人

宏泰集團旗下宏泰人壽遭金融監督管理委員會告發，2019年公開標售25億元新北淡水區淡海段土地，疑未依規定辦理資產交易，導致宏泰人壽損失數億元。台北地檢署今依違反證券交易法非常規交易，指揮調查局北機站兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談集團主席林鴻南、宏泰人壽時任董事長魯奐毅等26人到案。

宏泰人壽（2876）2019年5月14日重訊公告指出，為活化資產，擬公開標售本公司新北市淡水區淡海段4、4-1地號不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜；本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大利益。其他相關出售事宜，授權董事長與得標人簽定賣買賣契約。

全案源於，金融監督管理委員會告發，宏泰人壽辦理淡水土地標售案，未依公開發行公司取得或處分資產處理準則辦理資產交易，導致宏泰人壽損失數億元，相關人涉證券交易法非常規交易罪嫌。

檢調掌握，此案涉及宏泰集團林姓主席、時任宏泰人壽董事長魯姓男子的高層管理幹部，今依違反證券交易法非常規交易、特別背信罪嫌，指揮調查局北機站兵分12路搜索林姓主席等8人住居所及宏泰人壽公司，通知林等8名被告及18名證人到案說明，被告等人晚間將陸續移送複訊，全案持續調查釐清中。