因應年底選舉 北檢統合查賄戰力提前布署情資網絡

因應年底選舉，北檢今天邀集轄區警察、調查、憲兵、移民等機關召開會議，針對情資蒐集、查核、通報及研析建立整合機制，掌握高風險熱區精準打擊，嚴查速辦妨害選舉不法行為。

台北地檢署指出，會議由檢察長王俊力主持，並由選舉查察執行秘書、主任檢察官李仲仁針對查察重點及情資蒐報要領進行報告，再由台北市警察局、新北市警察局、法務部調查局台北市調查處、新北市調查處分別就情資蒐報規劃及重點作為進行分享。

北檢表示，王俊力於會議中特別提示，掌握賄選熱區與高風險對象，對於情資應落實查核及研析，確保情資有效性；檢舉獎金多樣化，妥適運用「檢舉妨害選舉獎金」制度，鼓勵民眾勇於檢舉；選舉賭盤影響層面大，應提前清查轄區及網路地下賭博場所，嚴防選舉賭盤影響選情。

王俊力也要求，各單位必須強化國安法及反滲透法執法意識，掌握轄區異常涉外旅遊活動，杜絕境外勢力介入選舉；對於選舉假訊息案件，應秉持「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」原則，勿掉以輕心，避免影響選舉公平。

北檢強調，針對本次地方公職人員選舉，北檢將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，指揮司法警察機關積極查辦，杜絕不法，同時呼籲民眾勇於檢舉妨害選舉不法行為，共同淨化選舉風氣，一起守護民主制度。