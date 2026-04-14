狠母嫌習慣差！囚禁親生女2年活活餓死 灑香水掩屍臭法官延押2月

台中市詹姓婦人因僅因不滿就讀高中的小女兒居家清潔習慣未達要求，強行替小女兒辦理休學，以電線綑綁房門，將親生骨肉囚禁於住處長達2年之久，導致女兒最終活活餓死，台中地院審理此案，裁定從今年4月起延押2月、禁止接見、通信。

因詹婦羈押期將屆滿，台中地院近日開羈押庭，詹婦在庭上坦認，將小女兒關起來的時間超過2年以上，警方也在案發現場，搜出兩包未開封，分別500公克、525公克、初步檢視為大量白粥摻雜少量蔬菜的食物。

法醫解剖報告證實，死者長期處於飢餓狀態，最有可能的死因即為飢餓與營養不良。此外，詹婦也自承，若小女兒擅自離開房間，就會對其進行毆打，顯示死者生前遭受長期精神與肉體凌虐。

檢警調查發現，詹婦在去年9月發現小女兒死亡後，沒有主動報案，還為掩人耳目，在家中噴灑芳香劑、另用鹽水清洗地板，以掩蓋屍臭味，有湮滅證據的行為。

但詹婦律師主張，疑似潔癖的強迫傾向，清理現場是「基於清潔與衛生的目的」。

法官審認，詹婦在案發後有湮滅證據的行為，且詹婦配偶、死者胞姊等親屬，皆知悉死者遭受長期不人道待遇，卻保持沉默，默許犯罪進行，顯示詹婦對親人有高度影響力，具有串證之高度危險。

法官考量，詹婦所犯為最輕本刑10年以上重罪，且有逃亡、滅證及串證之虞，裁定從今年4月起，延長羈押禁見2月。

起訴指出，詹女於2023年1月間，強行替女兒辦理高中休學後，便用電線將房門門把死死綑綁，把女兒拘禁在住處1樓的房間及浴室內。期間，女兒的生存全仰賴詹婦提供極少量的食糧維生，導致女兒長期處於營養不足狀態，日漸消瘦、體力枯竭，最終不幸喪命，檢方依家暴傷害致死罪起訴，移由台中地院國民法官審理。