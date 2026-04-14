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愛車被拖吊 新北男清晨侵入拖吊場車上拿私人物品 法官再罰1萬

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市一名邱姓男子因愛車被拖吊，去年2月25日清晨近5時，竟逕自潛入板橋華江拖吊場，拿取車上的私人物品再搭車離去。經拖吊場發現報警提告，新北地方法院依刑法侵入附連圍繞土地罪，判處邱男拘役10日，得易科罰金。可上訴。

邱男易科罰金是以1000元折算1日，共罰金1萬元，以一般拖吊場早上7點就可開始領車而言，邱男僅為了搶快2小時，除拖吊費及罰單外，就得多花1萬元罰金，似乎相當得不償失。

判決指出，邱男因急著拿取愛車上的私人物品，於去年2月25日4時58分許，自位於新北市板橋的華江拖吊保管場後方，翻閱圍籬進入保管場內，拿取其遭拖吊愛車上的物品後，再翻越圍籬，最後搭乘計程車離去。

拖吊場提告後，由於邱男行蹤被拖吊場現場監視器拍得一清二楚，加上他自己手機內存有計程車叫車紀錄，全案可說鐵證如山，檢方基於他到案後坦承犯案，起訴後向法院聲請簡易判決處刑。

新北市一名邱姓男子因愛車被拖吊，去年2月25日清晨竟潛入板橋華江拖吊場，拿取車上的私人物品再搭車離去，遭新北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。圖／示意圖，非當事人、車，聯合報系資料照片
新北市一名邱姓男子因愛車被拖吊，去年2月25日清晨竟潛入板橋華江拖吊場，拿取車上的私人物品再搭車離去，遭新北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。圖／示意圖，非當事人、車，聯合報系資料照片

新北 刑法

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