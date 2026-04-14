影／「胖周瑜回來了！」 鄭文燦13度出庭神情嚴肅挺肚快步入法院

海基會前董事長鄭文燦涉貪案今天上午持續在桃園地方法院進行，由於是全案首度進入實質審理，鄭文燦於9時50分搭乘深色座車抵達法院門口。車門開啟後，隨即與律師鍾維翰快步入庭，他的神情略顯嚴肅，未見明顯情緒波動，見熟人仍會以眼神打招呼，民眾見狀小聲說著「胖周瑜回來了！」

鄭文燦今日身穿深色西裝外套、淺色系襯衫，未繫領帶，整體穿著維持一貫正式簡潔風格，相較於數月前結實的身形，下車後不自覺地挺著有些圓潤的肚肚進入法院，見著熟人僅以眼神示意，隨即在律師陪同下進入第二法庭，鄭維持過去低調態度，抵達法院後，通常不對外發言隨即進入法庭；今天公訴陣容仍由主任吳昇峰率邱健盛、李頎上陣，承辦檢察官陳嘉義依然列席旁聽；至於今天交互詰問的唯一證人廖力廷相當低調地躲過媒體進入法庭。

另方面，由於原本可容納50個旁聽席位的國民大法庭另有要用，本案自今起改於受命法官田時雨平日分配使用的刑事第二法庭進行，原先旁聽席位不滿20個，為了鄭案又多加幾排位置，總數包含15個記者席位在內，總數也只有40個。

值得注意的是，該樓層平日同時設有刑事審查庭及刑事調解室，只要審查庭一開庭，走廊外往往聚集逾50名被告及陪同家屬，人數動輒數十人等候開庭或調解，現場人聲鼎沸，氣氛熱鬧如同市場，對鄰近法庭審理秩序多少形成干擾。

不過，因本案今天正式進入實質審理階段，且首度針對關鍵汙點證人進行交互詰問，院方罕見進行整體排庭與動線調整；同層樓第一法庭的刑事審查庭今天上午大門深鎖，未安排開庭，一旁的刑事調解室只見調解委員，似乎也未安排案件，法庭外的走廊與座位區明顯較往常安靜，等候人潮大幅減少，也讓審理得以在較為穩定且不受干擾的環境下進行，似乎是院方對重大矚目案件的一次特殊性安排。

海基會前董事長鄭文燦貪汙案今首度進行審理程序，鄭在律師鍾維翰陪同下挺著肚肚快步入庭，有民眾低語「胖周瑜回來了！」。記者陳恩惠／攝影

台塑集團總管理處前總經理楊兆麟由於行動不便，特地提早抵達。記者陳恩惠／攝影

海基會前董事長鄭文燦的貪汙案今首度進行審理程序，鄭在律師鍾維翰陪同，於上午9時50分抵達桃園地院，神情略顯嚴肅，仍不發一噢。記者陳恩惠／攝影

公訴今天蒞庭陣容仍由公訴組主任吳昇峰率軍。由前至後為檢察官邱健盛、主任吳昇峰、承辦陳嘉義及檢察官李頎。記者陳恩惠／攝影