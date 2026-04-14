快訊

食品加當歸、黃耆等73項藥材 衛福部修法超量視為藥品

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「胖周瑜回來了！」 鄭文燦13度出庭神情嚴肅挺肚快步入法院

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦涉貪案今天上午持續在桃園地方法院進行，由於是全案首度進入實質審理，鄭文燦於9時50分搭乘深色座車抵達法院門口。車門開啟後，隨即與律師鍾維翰快步入庭，他的神情略顯嚴肅，未見明顯情緒波動，見熟人仍會以眼神打招呼，民眾見狀小聲說著「胖周瑜回來了！」

鄭文燦今日身穿深色西裝外套、淺色系襯衫，未繫領帶，整體穿著維持一貫正式簡潔風格，相較於數月前結實的身形，下車後不自覺地挺著有些圓潤的肚肚進入法院，見著熟人僅以眼神示意，隨即在律師陪同下進入第二法庭，鄭維持過去低調態度，抵達法院後，通常不對外發言隨即進入法庭；今天公訴陣容仍由主任吳昇峰率邱健盛、李頎上陣，承辦檢察官陳嘉義依然列席旁聽；至於今天交互詰問的唯一證人廖力廷相當低調地躲過媒體進入法庭。

另方面，由於原本可容納50個旁聽席位的國民大法庭另有要用，本案自今起改於受命法官田時雨平日分配使用的刑事第二法庭進行，原先旁聽席位不滿20個，為了鄭案又多加幾排位置，總數包含15個記者席位在內，總數也只有40個。

值得注意的是，該樓層平日同時設有刑事審查庭及刑事調解室，只要審查庭一開庭，走廊外往往聚集逾50名被告及陪同家屬，人數動輒數十人等候開庭或調解，現場人聲鼎沸，氣氛熱鬧如同市場，對鄰近法庭審理秩序多少形成干擾。

不過，因本案今天正式進入實質審理階段，且首度針對關鍵汙點證人進行交互詰問，院方罕見進行整體排庭與動線調整；同層樓第一法庭的刑事審查庭今天上午大門深鎖，未安排開庭，一旁的刑事調解室只見調解委員，似乎也未安排案件，法庭外的走廊與座位區明顯較往常安靜，等候人潮大幅減少，也讓審理得以在較為穩定且不受干擾的環境下進行，似乎是院方對重大矚目案件的一次特殊性安排。

海基會前董事長鄭文燦貪汙案今首度進行審理程序，鄭在律師鍾維翰陪同下挺著肚肚快步入庭，有民眾低語「胖周瑜回來了！」。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦貪汙案今首度進行審理程序，鄭在律師鍾維翰陪同下挺著肚肚快步入庭，有民眾低語「胖周瑜回來了！」。記者陳恩惠／攝影

台塑集團總管理處前總經理楊兆麟由於行動不便，特地提早抵達。記者陳恩惠／攝影
台塑集團總管理處前總經理楊兆麟由於行動不便，特地提早抵達。記者陳恩惠／攝影

海基會前董事長鄭文燦的貪汙案今首度進行審理程序，鄭在律師鍾維翰陪同，於上午9時50分抵達桃園地院，神情略顯嚴肅，仍不發一噢。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦的貪汙案今首度進行審理程序，鄭在律師鍾維翰陪同，於上午9時50分抵達桃園地院，神情略顯嚴肅，仍不發一噢。記者陳恩惠／攝影

公訴今天蒞庭陣容仍由公訴組主任吳昇峰率軍。由前至後為檢察官邱健盛、主任吳昇峰、承辦陳嘉義及檢察官李頎。記者陳恩惠／攝影
公訴今天蒞庭陣容仍由公訴組主任吳昇峰率軍。由前至後為檢察官邱健盛、主任吳昇峰、承辦陳嘉義及檢察官李頎。記者陳恩惠／攝影

刑事第二法庭外的候審區，平日因第一法庭的審查庭總是擠滿被告與家屬等候開庭，吵雜如市場，今天上午審查庭罕見未排庭期，讓鄭案能在較安靜、不受干擾的環境下進行詰問。記者陳恩惠／攝影
刑事第二法庭外的候審區，平日因第一法庭的審查庭總是擠滿被告與家屬等候開庭，吵雜如市場，今天上午審查庭罕見未排庭期，讓鄭案能在較安靜、不受干擾的環境下進行詰問。記者陳恩惠／攝影

海基會 鄭文燦 桃園

延伸閱讀

第13度出庭！鄭文燦涉貪案首度實質審理 汙點證人接受三方詰問成焦點

大戲登場！YT「眾量級」侵占案 檢方聲請傳喚Andy作證與家寧對質

台南少輔會前執秘性騷女輔導員調回市警局 否認犯行判拘役50日

關鍵人物／凃家二姊：被砍到爛 還要顧凶嫌生命權

相關新聞

無人機營也有共諜！陸海空海巡全遭滲透 9國軍官兵賣國防機密遭訴

國軍保防體系出現重大漏洞，橋頭地檢署偵結一起境外敵對勢力滲透案，起訴包含一名民間人士及9名現、退役軍職人員，其中更有特戰少校政戰官、陸軍中尉輔導長，就連海巡署都有軍官被滲透，甚至無人機營等精銳特殊單位同樣抓到共諜，檢方將10人依違反國安法起訴，建請法院從重量刑。

民進黨前立委陳歐珀涉貪874萬判16年 妻子徐慧諭判4年半

民進黨前立委陳歐珀被控護航業者、詐領助理費不法所得874萬8092元，只認涉詐領助理費411萬2170元，連同陳妻徐慧諭16人依貪汙、洗錢、侵占罪起訴；台北地院今宣判，陳判處有期徒刑16年，褫奪公權6年，徐判有期徒刑4年6月，褫奪公權3年，行賄人聯興國際時任董事長洪英正獲判緩刑5年。可上訴。

影／「胖周瑜回來了！」 鄭文燦13度出庭神情嚴肅挺肚快步入法院

海基會前董事長鄭文燦涉貪案今天上午持續在桃園地方法院進行，由於是全案首度進入實質審理，鄭文燦於9時50分搭乘深色座車抵達法院門口。車門開啟後，隨即與律師鍾維翰快步入庭，他的神情略顯嚴肅，未見明顯情緒波動，見熟人仍會以眼神打招呼，民眾見狀小聲說著「胖周瑜回來了！」

愛慕中醫診所女院長不成潑汽油 台中跟騷慣犯法院裁定羈押

台中市西屯區一間中醫診所前晚遭魏姓男子潑灑汽油，檢警昨天拘提魏男到案，發現魏男過去已有多次跟騷犯行，檢方以有反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，院方昨天深夜裁定羈押。

陳歐珀涉貪重判16年 合議庭：貪不法利益敗壞官箴

民進黨前立委陳歐珀被控護航業者修法、詐領助理費不法所得800餘萬元，連同陳妻徐慧諭共16人依貪汙、洗錢、公益侵占罪起訴；台北地方法院今宣判，陳歐珀判有期徒刑16年，褫奪公權6年，徐慧諭判有期徒刑4年6月，褫奪公權3年。

毒品黑吃黑！他遭注射高劑量海洛因身亡棄屍 主嫌二審仍判無期徒刑

男子王嘉榮不滿鍾姓男子「黑吃黑」私吞毒品，夥同王姓、郭姓、鄒姓3名小弟將鍾押上車後，再注射3針高劑量海洛因致死，王唆使小弟以黑色塑膠袋套頭，載至台電核二廠前海域棄屍。一審依殺人、遺棄屍體罪判處王無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。