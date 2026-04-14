聽新聞
0:00 / 0:00
影／「胖周瑜回來了！」 鄭文燦13度出庭神情嚴肅挺肚快步入法院
海基會前董事長鄭文燦涉貪案今天上午持續在桃園地方法院進行，由於是全案首度進入實質審理，鄭文燦於9時50分搭乘深色座車抵達法院門口。車門開啟後，隨即與律師鍾維翰快步入庭，他的神情略顯嚴肅，未見明顯情緒波動，見熟人仍會以眼神打招呼，民眾見狀小聲說著「胖周瑜回來了！」
鄭文燦今日身穿深色西裝外套、淺色系襯衫，未繫領帶，整體穿著維持一貫正式簡潔風格，相較於數月前結實的身形，下車後不自覺地挺著有些圓潤的肚肚進入法院，見著熟人僅以眼神示意，隨即在律師陪同下進入第二法庭，鄭維持過去低調態度，抵達法院後，通常不對外發言隨即進入法庭；今天公訴陣容仍由主任吳昇峰率邱健盛、李頎上陣，承辦檢察官陳嘉義依然列席旁聽；至於今天交互詰問的唯一證人廖力廷相當低調地躲過媒體進入法庭。
另方面，由於原本可容納50個旁聽席位的國民大法庭另有要用，本案自今起改於受命法官田時雨平日分配使用的刑事第二法庭進行，原先旁聽席位不滿20個，為了鄭案又多加幾排位置，總數包含15個記者席位在內，總數也只有40個。
值得注意的是，該樓層平日同時設有刑事審查庭及刑事調解室，只要審查庭一開庭，走廊外往往聚集逾50名被告及陪同家屬，人數動輒數十人等候開庭或調解，現場人聲鼎沸，氣氛熱鬧如同市場，對鄰近法庭審理秩序多少形成干擾。
不過，因本案今天正式進入實質審理階段，且首度針對關鍵汙點證人進行交互詰問，院方罕見進行整體排庭與動線調整；同層樓第一法庭的刑事審查庭今天上午大門深鎖，未安排開庭，一旁的刑事調解室只見調解委員，似乎也未安排案件，法庭外的走廊與座位區明顯較往常安靜，等候人潮大幅減少，也讓審理得以在較為穩定且不受干擾的環境下進行，似乎是院方對重大矚目案件的一次特殊性安排。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。