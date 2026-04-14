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無人機營也有共諜！陸海空海巡全遭滲透 9國軍官兵賣國防機密遭訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國軍保防體系出現重大漏洞，橋頭地檢署偵結一起境外敵對勢力滲透案，起訴包含一名民間人士及9名現、退役軍職人員，其中更有特戰少校政戰官、陸軍中尉輔導長，就連海巡署都有軍官被滲透，甚至無人機營等精銳特殊單位同樣抓到共諜，檢方將10人依違反國安法起訴，建請法院從重量刑。

據了解，涉案並與境外敵對勢力集團直接接觸的陳姓男子，2024年9月接受對岸集團成員招待，赴澳門、珠海旅遊後遭吸收，竟然僅以廉價的每個月3000元代價，就交出自己在台灣的銀行帳戶，供對岸的集團成員作為行賄國軍官兵的非法資金水房。

檢方查出，該集團透過「哈妮」、「Gucci」、「Bella」等女性暱稱，在網路社群鎖定有資金需求的軍職人員，涉案名單層級跨度極大，基層士兵到重要軍官幹部都有，最令檢調震驚的是，涉案名單竟包含特種作戰指揮部少校政戰官。

該集團以色誘與金錢利誘手段，全面滲透我國陸、海、空軍及海巡署，甚至觸及航空特戰指揮部、無人機營等精銳單位，其中涉案、曾任航特部保防組及特戰指揮部的林姓少校政戰官，以及陸軍第六軍團的張姓中尉輔導長，兩人職務性質皆涉及保全軍機與官兵忠誠度，卻因資金需求，自2024年初起陸續遭吸收，多次將職務上掌握的國防應秘密電磁紀錄，以手機拍攝後透過LINE傳送給境外人員，換取不法報酬。

此外，涉案單位還包含空軍作戰指揮部、海軍陸戰隊無人機營、屏東空軍聯隊及海巡署等關鍵國防據點，被收買的軍人不僅外洩部隊運作與裝備資料，更被要求拍攝「投共影片」向境外勢力表忠，嚴重踐踏軍人尊嚴並危害國家安全。

國防部政治作戰局與橋頭地檢署、調查局高雄市調查處、高雄市刑大共同偵辦，橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志認為，涉案的黃姓、王姓、陳姓、楊姓、郭姓、鄧姓、張姓、林姓、曾姓等9名現役及退役軍人，身負國家安全重責，卻為一己私利將國家機密棄如敝屣，行為惡劣。

橋頭地檢署指出，此案是首件適用國民法官法審理的國家安全法案件，檢方除依違反國家安全法、貪汙治罪條例及刑法洩密罪對9名官兵提起公訴外，另對提供帳戶的陳男，依涉犯貪污治罪條例違背職務行為交付賄賂罪幫助犯，以及洗錢防制法提供金融帳戶罪起訴，同時建請法院對10名涉案人員從重量刑。

橋頭地檢署。圖／本報資料照
橋頭地檢署。圖／本報資料照

澳門 國軍 陸軍

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