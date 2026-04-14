新竹分署酒癮轉介首例！富二代家遭變故返台無法適應 借酒澆愁觸酒駕

法務部行政執行署新竹分署最近配合上級推動「酒癮治療協助」政策，透過衛福部委託馬偕紀念醫院成立的「台灣戒酒及酒癮防治中心」的酒癮治療轉介管道，協助一名新竹縣陳姓男義務人戒除酒癮，盼從根本減少酒駕再犯風險，這也是新竹分署首件酒癮治療轉介個案。

新竹分署指出，為保障用路人安全，貫徹政府酒駕零容忍政策，分署對酒駕裁處罰鍰案件均專案積極、迅速執行。這名義務人2022年2月間酒後騎車，遭監理所裁罰4萬5000元罰鍰，因逾期未繳，監理所將案件移送新竹分署執行。

分署收案後，要扣押義務人的存款、薪資都未果，經多次通知對方，終於讓他到場，陳男自稱從小家境優渥且出國求學，但家中突遭巨變，他返台後無法適應台灣環境，心情壓抑加上周遭朋友影響，只能藉酒解愁。經執行人員耐心溝通及展現溫暖關懷，並告知轉介酒癮治療方案後，他同意接受轉介，目前已至醫院接受心理諮商及吃藥治療，希望可成功戒斷酒癮。

新竹分署強調，酒駕行為不僅危及駕駛人自身安全，更可能造成無辜用路人難以挽回的傷害，僅以裁罰與強制執行手段，往往無法徹底解決問題。分署將持續強化執行人員酒癮戒治知能、強化轉介功能，盼透過行政執行與醫療戒治「雙軌並進」方式，協助有酒癮問題的義務人走出惡性循環，以達降低酒駕再犯的目標，進而守護國人交通安全。

民眾如有戒除酒癮相關疑問，可撥打酒防中心的免付費專線0800-25-5959（愛我無酒無酒）或至酒防中心官網（https://www.mmh.org.tw/departmain3.php?id=244）、或臉書專頁「戒酒同行重啟人生」尋求解答及最新資訊。

此外，使用毒品除影響健康且觸法，成癮者應尋求治療及幫助，相關疑問可洽各縣市毒品危害防制中心專線0800-770-885 諮詢。 新竹分署另提醒民眾，詐騙手法日新月異，遇到疑似詐騙行為，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線；如對新竹分署的電話與文件有疑義，請撥打03-515-3103及承辦人員分機查證。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康