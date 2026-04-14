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毒品黑吃黑！他遭注射高劑量海洛因身亡棄屍 主嫌二審仍判無期徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子王嘉榮不滿鍾姓男子「黑吃黑」私吞毒品，夥同王姓、郭姓、鄒姓3名小弟將鍾押上車後，再注射3針高劑量海洛因致死，王唆使小弟以黑色塑膠袋套頭，載至台電核二廠前海域棄屍。一審依殺人、遺棄屍體罪判處王無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

2024年4月17日下午4時許，釣客在核二廠出海口備用抽水緩衝池發現有人載浮載沉，鍾被打撈上岸已死亡多時，警方發現頭部套有黑色塑膠袋，雙腳被塑膠袋綁住。

檢警查出王嘉榮與鍾之間有毒品、金錢糾紛，王邀約王姓、鄒姓、郭姓小弟，與鍾在一名友人住處談判，王等人事後開車押鍾到桃園市龜山區大棟山產業道路，王路途中先朝鍾注射2針劑量足以致死的海洛因，見鍾身體抽搐，再用雙手掐壓鍾的頸部。

王嘉榮見鍾陷入昏迷即將死亡，便指示小弟開車下山，前往郭的住處換車，下山途中王為確保鍾死亡，又再度注射第三針海洛因，導致鍾中毒死亡。

王嘉榮為處理屍體，唆使小弟開車到核二廠進水口蓄水池旁棄屍，王姓等3名小弟以黑色塑膠袋蒙住屍體面孔及套住雙腳，丟棄至池內，再向王男回報結果，檢方依殺人罪嫌訴王。

王嘉榮否認犯行，供稱當時只想要教訓鍾，離開桃園山區時鍾都還活著，一審依法醫相驗等相關事證及證人供詞，認定王對鍾注射足以致死的海洛因，構成殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

男子王嘉榮不滿鍾姓男子「黑吃黑」私吞毒品，夥同王姓、郭姓、鄒姓3名小弟將鍾押上車後，再注射3針高劑量海洛因致死，棄屍於台電核二廠前海域。記者林孟潔／攝影
男子王嘉榮不滿鍾姓男子「黑吃黑」私吞毒品，夥同王姓、郭姓、鄒姓3名小弟將鍾押上車後，再注射3針高劑量海洛因致死，棄屍於台電核二廠前海域。記者林孟潔／攝影

核二 台灣高等法院 棄屍

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