他蝦皮帳號賣類菸品衛生局重罰20萬 提告喊冤遭盜用法院採信了

張姓男子的身分資料遭申辦蝦皮帳號，並販賣類菸品或其組合元件，遭台南市衛生局裁罰20萬元；他提告喊冤表示身分帳戶遭盜用，完全不知情，法院認定，如今盜用個資猖獗，該帳號手機、信箱均無法證明是張，無法完全確定張就是違規行為人，判決撤銷處分。可上訴。

判決書指出，衛生福利部國民健康署2023年4月21日進行網路監測專案，查到台南市安南區張姓男子在蝦皮購物平台網站刊登「殺...小 沙...小 砂..小 台灣現貨..」等訊息，移送桃園市衛生局，桃市再移請有管轄權的台南市衛生局查處。

衛生局調查，認為張有販賣類菸品或其組合元件違規事實，違反菸害防制法規定，2024年10月4日依法裁罰20萬元罰鍰，並限於裁處書送達日起立即改正。張不服，提出訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

張主張，衛生局所指蝦皮帳號不是他申辦使用，應是遭到他人盜用身分資料，訊息也不是他刊登；他申辦的中國信託商業銀行帳戶沒有提供他人使用，該帳戶入帳519元，他不知匯款來源，經詢問周遭親友未果，就沒有理會，他沒有販賣類菸品或其組合元件，請求撤銷裁罰。

衛生局指出，蝦皮網站刊登販賣商品須經過實名制認證，身分證上顯示字號、發證日期、發證地等資訊，通常須持有實體身分證才能得知，且須上傳銀行存摺、帳戶基本資料；該蝦皮帳號就是使用張的身分證資料，張雖主張個人資料及帳戶遭盜用已報警，但尚不足證明確實遭盜用。

該帳號刊登圖片上中文及英文皆為同款類菸品品名，供消費者挑選煙彈口味，與該款類菸品通用煙彈口味一致；且於2023年4月6日至同年4月25日間持續進行交易，有多筆成交紀錄，確有販賣類菸品組合元件違規事實，同年4月24日提撥款項519元入張的中信帳戶。

另外，張未再提出其他足資佐證客觀資料，合理解釋何人、何時、以何方式突破平台實名與銀行帳戶綁定機制等，並說明何以違法所得會撥入其本人帳戶，而非盜用者自利，其說法難以採信，衛生局裁罰，並無不合。

合議庭指出，經向蝦皮台灣分公司函詢該帳號綁定的手機門號及電子信箱資料，門號所屬業者為「海峽電信」，電子信箱並非張姓男子申辦，是何人所申辦，衛生局並未提出查證資料，無從查考；另函詢白河分局，海峽電信已歇業，無法取得門號真實身分。

合議庭表示，張曾掛失國民身分證，若有他人持其身分證申辦蝦皮帳號，自然能夠通過；若張有意申辦帳號進行類菸品不法交易，且為避免遭警查緝，已經填載非本人使用的手機門號及電子信箱，並無理由以自己真實身分申辦蝦皮帳號，使警方易於追查。

且該帳號有多筆「買家」交易紀錄，收件人姓名為「鍾小韋」，取件地址為「新北市」，與張的資料及住在台南市截然不同；經查詢鍾小韋及其使用手機門號，同樣無法查明真實身分，更難認張是該帳號實際使用人。

合議庭調查，該帳號綁定金融機構帳戶，除張的中信帳戶外，還有陳姓男子的華南商業銀行帳戶，該蝦皮帳號錢包曾於2023年5月12日撥款1筆3萬8686元至陳的帳戶；經通知陳出庭作證，陳也否認申辦帳號，並稱不認識張、不認識鍾小韋，不清楚為何帳戶被綁定、有款項入帳。

合議庭認為，陳無法清楚交代匯款來源，所述款項匯入及匯出交易過程不符常情；且陳曾於2023年5月6日遭查獲於蝦皮網站販賣類菸品，遭桃園市政府裁處20萬元確定，另案違規日期與本案日期相近，無法完全排除陳與本案關連性。

合議庭認定，該蝦皮帳號所綁定手機門號及電子信箱申辦人或使用人均無從查考，使用帳號購買物品之人為鍾小韋，無法認定與張有關；衛生局僅以該帳號是以張的身分證資料申辦、綁定帳戶，並匯入519元等情，即認張為帳號實際使用人，從事違規行為，尚屬無據。

合議庭審酌，現今個資盜用猖獗，張有可能曾因工作需求提供個人資料而遭外洩盜用，調查後並無法推導出張就是該帳號實際申辦人或實際使用人，遑論推導出張是以帳號刊登訊息，從事販賣類菸品或其組合元件違規行為人；張訴請撤銷，為有理由，應予准許。