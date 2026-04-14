郭哲敏大帳房想參加白沙屯進香...聲請解除科控法院駁回：媽祖能體諒

八八會館負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審判刑11年8月；他的大帳房杜韋蓁則判處9年8月徒刑，案件上訴二審審理中，杜女以參加白沙屯媽祖進香為由，聲請解除在住處個案手機拍照的科技設備監控，台灣高等法院裁定駁回，可抗告。

杜韋蓁聲請指出，她如今被法院命令每天上午7時、晚上9時在台北市住所拍照報到，但她長年信奉媽祖，固定會參加進香活動，除為家人身體健康祈福外，也表達信徒同感苦修、悲苦行腳的虔誠行為。

杜女指出，白沙屯拱天宮天上聖母進香活動將於4月9日至5月1日舉行，去年遶境她因為本案加上罕見疾病發作而錯失參加機會，且由於去年沒有延續往年進香的傳承，就發生母親病情加劇，連自身疾病也惡化，讓她身心不堪負荷，她為去年沒參與宗教盛事，未能為家人祈福，感到悔恨不已，深覺自己未盡心力，未得媽祖庇佑，實感惶恐憂心。

杜韋蓁指出，她從去年9月9日開始接受科技監控至今，都嚴守規範，足以認定她對司法程序始終抱持高度配合的態度，也可證明具保200萬、限制住居、限制出境、出海及科技監控等，可以對她形成高度拘束力，且她是本於宗教信仰，欲參加遶境活動在4月16日至17日的「到北港」與「進火」行程，她只請求免除4月16日晚上9時及隔天上午7點的個案手機報到。

杜女指出，她會攜帶個案手機，行蹤仍在科控中心掌握中，也願意持續配戴電子腳環，並於法院指定時間主動聯繫科控中心，或以電話、視訊、自拍、定位分享等方式，回傳即時所在處所與影像，以替代報到程序；她也可以預先提供同行親友姓名、聯絡方式等，請求法院准予解除2次手機報到，或准予在該特定時段改採替代報到方案，維護她參與宗教活動的自由與權利。

高院認為，近來屢有接受科控者破壞設備脫逃，一方面證實趨吉避凶、規避刑罰乃人之常情，另方面則因此徒增追捕逃亡被告，導致司法資源無謂耗費。

裁定指出，白沙屯媽祖進香今年報名人數突破40萬人，且路線非預先規劃，無人知道會走哪一條路，則處在遶境活動人聲鼎沸、擁擠碰撞，且路線不明之下，屆時杜女配戴的電子腳環若發生異常或拆卸等告警事件時，法院將難以判斷究竟是杜女有意所為或是他人無意碰撞所致，使法院無從因應，而造成科技監控漏洞。

再者，高院指出，杜女屢屢提及健康情形不佳，應以自身身體健康為重，不應奔波勞頓，今年就委由親人代為參加遶境活動為全家人祈福，媽祖應能體諒難處及誠心，待來年再參加便是。

至於杜韋蓁提出相關替代方案，高院也逐一駁回，認為若有臨時狀況發生，法院根本無從即時因應，替代方案均不可行，因此裁定駁回聲請，杜女欲參加進香活動夢碎。

88會館負責人郭哲敏大帳房杜韋蓁（圖）。圖／聯合報系資料照片