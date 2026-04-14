影／直播主涉詐欺遭通緝 高調逢甲商圈開直播...警直接抓人歸案

台中市陳姓直播主去年間涉及消費糾紛，因「貨不對版」遭人提告詐欺，但陳未出庭遭到通緝，未料陳近日卻在逢甲商圈高調開直播，警方獲報後，前往查緝，確認身分後將陳解送歸案，而陳當時正以手機直播，也隨即「斷線」，一度讓觀眾一頭霧水。

據查，陳姓男子（29歲）是直播主，從事帶貨工作，不過去年間陳男遭消費者提告，明是購買手機，卻只有寄來鋁箔包飲料，以及手寫的購物金抵用券，明顯與欲購買的商品不符，提告詐欺。

陳男事後沒有出庭，遭到檢方發布通緝，但近日陳男仍在逢甲商圈高調開直播，無視自己已經遭到通緝的事實，仍十分高調。

第六警分局西屯所警員發現後，根據陳男直播顯示的畫面地點，前往查緝。

「不好意思，請出示證件」當警員出現在直播畫面時，原本正與粉絲聊得火熱的陳男瞬間語塞、表情垮掉。

警員在確認陳男身分無誤後，當著直播鏡頭前，宣讀陳男權利後，依法逮捕，將人解送歸案。

第六警分局強調，警方將持續強化各類熱區巡邏與情資蒐集，確保社會治安，不讓任何犯罪分子有機可乘。

台中市陳姓直播主被提告詐欺遭通緝，近日在逢甲商圈高調開直播時，遭警方查緝到案。記者陳宏睿／翻攝