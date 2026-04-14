愛慕中醫診所女院長不成潑汽油...台中跟騷慣犯法院裁定羈押

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區一間中醫診所前晚遭魏姓男子潑灑汽油，檢警昨天拘提魏男到案，發現魏男過去已有多次跟騷犯行，檢方以有反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，院方昨天深夜裁定羈押。

台中地檢署在昨天獲報，魏姓男子（46歲）在前晚9時許，開車前往西屯區一間中醫診所，在診所門口、騎樓潑灑大量汽油後，開車逃逸，路過民眾發現異狀，報警處理。

檢察官柯學航指揮第六警分局查緝，昨天下午1時，持拘票、搜索票，在台中市南區拘提魏男到案，當場查扣疑供作案使用的汽油桶、打火機等物。

檢方昨晚10時許訊問魏男，綜合被害人指述、監視錄影畫面、110報案單、六分局去年9月的書面告誡函、扣案汽油桶等證據，認定魏男涉犯預備放火燒燬現供人使用之住宅、恐嚇危害安全、違反跟蹤騷擾防制法等罪，嫌疑重大。

檢方另查出，魏男除此次犯行外，去年曾在屏東縣、台中市等地，多次以潑灑汽油方式，恐嚇、跟蹤騷擾其他被害人，有事實足認其有反覆實施之虞，審酌其涉案情節、犯罪手法及公共危險性，認有羈押的原因、必要，訊後向台中地院聲請羈押禁見。

台中地院在昨天深夜11時許，裁定羈押，但未禁見。

檢方呼籲，民眾如遭受跟蹤騷擾、恐嚇威脅或發現可疑危害行為，應即時報警或向相關機關求助，以利即時介入處置，共同維護社會秩序及民眾安全。

台中市西屯區一間中醫診所前晚遭魏姓男子潑汽油，檢方昨天聲押獲准。圖／摘自台中市西屯區大小事
台中市西屯區一間中醫診所前晚遭魏姓男子潑汽油，檢方昨天聲押獲准。圖／摘自台中市西屯區大小事

恐嚇 中醫 台中

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