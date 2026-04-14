聽新聞
0:00 / 0:00

性侵、虐童、詐騙…藍提鞭刑公投 綠：人權不能倒退

聯合報／ 記者王小萌／台北報導

國民黨立院黨團立委林沛祥（左）、洪孟楷（中）、林德福（右）等人昨宣布推動「<a href='/search/tagging/2/鞭刑' rel='鞭刑' data-rel='/2/134565' class='tag'><strong>鞭刑</strong></a><a href='/search/tagging/2/公投' rel='公投' data-rel='/2/103300' class='tag'><strong>公投</strong></a>」以訴諸民意。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團立委林沛祥（左）、洪孟楷（中）、林德福（右）等人昨宣布推動「鞭刑公投」以訴諸民意。記者許正宏／攝影

性侵虐童、詐騙案層出不窮，國民黨立委洪孟楷昨領銜提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，主張依循民主程序，將國家是否有必要針對特定重大犯罪建立更具嚇阻效果之特別刑法制度，交由全民共同表達意見，並作為後續制度規畫的依據。

洪孟楷的提案獲國民黨團五十二位立委（包括無黨籍立委高金素梅）全數連署，已正式成案。他表示，若此案順利通過公投，國民黨團會以最快速度提出修法版本，也會依照公投結果，要求政院最快速提出修法版本。他強調，這是要保障被害者、嚴懲加害者，也是國民黨一直以來堅持的主張。

不過，民進黨立委吳思瑤認為，這些大家關心的犯罪，可以重刑，但不是鞭刑，台灣的人權立國不能走回頭路，這牴觸了國際的人權公約。

洪孟楷指出，此次公投提案內容是：「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」

他說，提出此案，不是要以公投直接創設刑罰，而是希望讓全民參與重大政策創制，來了解民眾針對虐童、性侵、高額詐騙，是否認為要用有效、積極的方式嚇阻犯罪者。

國民黨團 虐童 性侵 鞭刑 公投

延伸閱讀

陸提10項惠台政策 梁文傑：用甜不辣換佛跳牆

引進印度移工掀熱議 藍：制度未改善前全面反對

影／重大刑案判決不符人民期待 藍委推「鞭刑公投」訴諸民意

娛樂稅存廢？ 新北台中籲建立補償機制

相關新聞

性侵、虐童、詐騙…藍提鞭刑公投 綠：人權不能倒退

性侵、虐童、詐騙案層出不窮，國民黨立委洪孟楷昨領銜提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，主張依循民主程序，將國家是否有必要針對特定重大犯罪建立更具嚇阻效果之特別刑法制度，交由全民共同表達意見，並作為後續制度規畫的依據。

過期康普茶改標照賣 金蘭前董座夫婦交保

金蘭醬油公司前董事長鍾淳仁夫妻自創康普茶飲品牌，遭檢舉使用過期原料，調查局搜索查扣逾期原料、產品逾三百公斤，發現業者不僅塗改茶飲保存期限，甚至「新瓶裝舊茶」將過期罐裝茶飲裝入香檳瓶販售，檢方訊後依違反食安法等罪命鍾淳仁一○○萬元、妻子林思瑜三十萬元交保，另二名員工各五萬元交保。

打人被判罰39萬元卻反討錢 還到市場嗆「每天來鬧」下場曝光

高市吳姓男子不滿黃姓男子和他的前女友過從甚密，夥同7名友人到百貨公司停車場圍毆黃男。吳男等共8人遭橋頭地院判刑繳39萬元罰金等刑責。吳男不滿，找到黃男與黃母經營魚攤討錢，還嗆「每天來鬧」，黃男認為無義務賠償拒繳。屏東地檢署偵結，吳男被依恐嚇取財未遂罪起訴。

無業男賣2包「煙」遭查獲是海洛因 被判應執行16年2月

彰化縣洪姓男子以每包海洛因3千元，賣2包給某男子，被警查獲。彰化地方法院審結，洪男否認第一次的販毒，承認第二次販毒並把所得3千元轉交給另一名男子「大耶」，依犯販賣第一級毒品罪、共同犯販賣第一級毒品罪判處洪男應執行有期徒刑16年2月。可上訴。

無聊當有趣！新北街友撥110謊報彰化某宮廟開應召站 法官判拘役40日

新北市李姓街友撥打110謊報彰化縣二林鎮某宮廟經營色情應召站，芳苑警分局趕往卻撲空。彰化地方法院審結，李姓街友無故隨意撥打110報案專線謊報刑案發生，「無聊當有趣」，依未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪，處拘役40日。可上訴。

他停車時滿滿落葉未見紅線卻被拖吊 警方無法提供錄影畫面判撤銷罰單

台南市胡姓男子開車到新北市中和區，停在巷弄間卻被警方拖吊，裁罰900元；胡不服提行政訴訟，停車現場都是厚厚的枯樹葉、沒看到紅線，等警察來拖吊才清理露出一小段，標線根本無從辨識，法院認為警方未依規定保存拖吊時錄影畫面，無法舉證，判決撤銷罰單。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。