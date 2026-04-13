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打人被判罰39萬元卻反討錢 還到市場嗆「每天來鬧」下場曝光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

高市吳姓男子不滿黃姓男子和他的前女友過從甚密，夥同7名友人到百貨公司停車場圍毆黃男。吳男等共8人遭橋頭地院判刑繳39萬元罰金等刑責。吳男不滿，找到黃男與黃母經營魚攤討錢，還嗆「每天來鬧」，黃男認為無義務賠償拒繳。屏東地檢署偵結，吳男被依恐嚇取財未遂罪起訴。

30多歲吳姓男子不滿屏東縣黃男與其前女友過從甚密，2022年11月中旬晚間，黃男與吳男的前女友到高市某百貨公司看電影，在停車場時，黃男遭吳男等共8人圍毆受傷，黃男的頭皮撕裂傷、左臉與眼眶擦挫傷，左側前胸壁擦挫傷。吳男前女友趕緊像百貨公司檯台求助報警。

吳男等共8人橋頭地院依違反妨害秩序判刑，共罰39萬元罰金，吳男不滿要繳罰金，在2024年8月時，到黃男與黃母在屏東縣南州鄉某菜市場魚攤討錢，吳男認為因為黃男提告讓他們被判刑繳罰金，黃男以無義務賠償為由拒絕。

吳男與另名在逃友人心生不滿，在逃的友人拿起鞋砸黃男，打中黃男右眼。吳男與另名在逃友人還嗆黃男，「如果不拿錢出來，每天到市場來鬧」，還要把黃男在車上被打傷照片，貼滿整條街，讓黃男無法做生意。

6天過後，吳男又再度到市場魚攤跟黃男討錢，當天因黃男不在，未取得財物而未遂，當天黃男姐姐則跟對方說「你打人家還要人家賠你錢哦！」。黃男不堪其擾報警，屏東地檢署近日偵結，吳男被涉犯恐嚇取財未遂罪起訴。

高市吳姓男子圍毆被害人遭判刑繳罰金，吳男不滿竟找被害人在南州鄉某菜市場魚攤討錢，還嗆每天來鬧等語，屏東地檢署近日偵結，將吳男依恐嚇取財未遂等罪嫌起訴。圖為屏東地檢署外觀。圖／報系資料照
高市吳姓男子圍毆被害人遭判刑繳罰金，吳男不滿竟找被害人在南州鄉某菜市場魚攤討錢，還嗆每天來鬧等語，屏東地檢署近日偵結，將吳男依恐嚇取財未遂等罪嫌起訴。圖為屏東地檢署外觀。圖／報系資料照

高市 屏東縣 恐嚇

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