台中男持槍闖泳池恐嚇教練幼童 一審判6年4月

陳姓男子去年10月間喝了毒咖啡包後，闖入台中市西屯區一間游泳池學校，以手槍瞄準教練和6歲女童並扣扳機，幸未擊發。台中地院今天判處6年4月徒刑，執行完畢監護2年。

檢警調查，去年10月8日至10日，陳男喝下20多包毒品咖啡包後，10月10日攜帶1支手槍和26顆子彈，闖入西屯區一間游泳池學校，游泳池內葉姓教練正在指導一對7歲和6歲兄妹游泳，陳男持槍先拉滑套，接著朝葉男和6歲女童瞄準後扣扳機，幸未擊發。

陳男持槍朝女童揮舞，讓教練和小兄妹驚嚇不已，接著再度拉動滑套、瞄準女童。他轉身上樓梯到游泳池外面的停車場，以手槍敲擊蔡姓民眾的自小客車，造成擋風玻璃破裂，車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇。

警方獲報趕來當場將陳男制伏，現場查扣改造手槍1支、子彈26顆及毒品咖啡包1批，檢方調查偵結後，依毒品及對未滿7歲之人犯殺人未遂及殺人未遂等犯行起訴。

開庭時，陳男對起訴內容全部認罪，已和葉姓教練達成和解。他強調，因家中有變故、心情低落，喝下大量毒咖啡包本想輕生，卻出現卡西酮中毒，理智受到控制，希望能獲輕判。

台中地方法院依對未滿7歲之人犯殺人未遂及殺人未遂，判處6年4月徒刑，並在執行完畢或赦免後，入相當處所監護2年。