快訊

穿短裙側坐遭砲轟…電競正妹主播黑化了！超狠1招反擊嚇傻網友

明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

遭檢舉爭議言論 國民黨考紀會處分蕭敬嚴停權1年、賴苡任申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

無業男賣2包「煙」遭查獲是海洛因 被判應執行16年2月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣洪姓男子以每包海洛因3千元，賣2包給某男子，被警查獲。彰化地方法院審結，洪男否認第一次的販毒，承認第二次販毒並把所得3千元轉交給另一名男子「大耶」，依犯販賣第一級毒品罪、共同犯販賣第一級毒品罪判處洪男應執行有期徒刑16年2月。可上訴。

判決書指出，洪男民國113年12月間與某男子通電話，某男子問「你昨天說的煙有嗎？」，洪男回答「有啊」，隨後某男子到洪男住家，以3千元買每包0.45公克海洛因。洪男辯稱向某男子借錢，不是買賣毒品。

洪男一周後與同1名男子又聯繫毒品交易，提到須先聯繫綽號「大耶」的女子始能出售毒品，檢警偵辦後發現無其他事證足佐「大耶」就是黃姓女子及陳姓配偶，關於「大耶」全案為不起訴處分，僅認定洪男販賣毒品的主觀上藉此而使共犯「大耶」獲利的意圖無疑。

彰化地院審酌，海洛因列屬第一級毒品，具高度成癮性，洪男竟仍任意出售他人，所為應予相當非難，兼衡犯罪的動機、目的、手段、販毒的對象、數量、獲利、素行，及自述智識程度、無業、家中供三餐、無生活開銷等一切家庭生活經濟狀況及犯後態度等一切情狀，衡酌洪男的犯罪行為經整體評價後，定其應執行刑如主文所示。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局與馬國肅毒局合作，查獲運毒集團在手機殼包裝夾藏海洛因運毒來台。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與馬國肅毒局合作，查獲運毒集團在手機殼包裝夾藏海洛因運毒來台。記者廖炳棋／翻攝

彰化縣洪姓男子販賣海洛因，代號「煙」，被警查獲，彰化地方法院判處應執行有期徒刑16年2月。本報資料照（記者廖炳棋／翻攝
彰化縣洪姓男子販賣海洛因，代號「煙」，被警查獲，彰化地方法院判處應執行有期徒刑16年2月。本報資料照（記者廖炳棋／翻攝

販毒 毒品 海洛因

延伸閱讀

無聊當有趣！新北街友撥110謊報彰化某宮廟開應召站 法官判拘役40日

台版地面師案追出假檢警詐團 8人抵押房產借貸被騙1.5億

向親戚借地變垃圾場 台中男二審仍判1年4月

「想看寶寶身體」男大生要求少女開鏡頭未遂 被判刑兼法治教育

相關新聞

高金素梅涉貪尚未釐清 辦公室前主任張俊傑裁定延押2個月

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案涉貪，檢方約談後諭知高金限制出境出海，高金辦公室前主任張俊傑今年2月11日羈押禁見；張押期屆滿，但案情尚未釐清，檢方聲請延長羈押，台北地院日前開庭審理，裁定張4月11日起延長羈押禁見2月到6月10日。

無業男賣2包「煙」遭查獲是海洛因 被判應執行16年2月

彰化縣洪姓男子以每包海洛因3千元，賣2包給某男子，被警查獲。彰化地方法院審結，洪男否認第一次的販毒，承認第二次販毒並把所得3千元轉交給另一名男子「大耶」，依犯販賣第一級毒品罪、共同犯販賣第一級毒品罪判處洪男應執行有期徒刑16年2月。可上訴。

無聊當有趣！新北街友撥110謊報彰化某宮廟開應召站 法官判拘役40日

新北市李姓街友撥打110謊報彰化縣二林鎮某宮廟經營色情應召站，芳苑警分局趕往卻撲空。彰化地方法院審結，李姓街友無故隨意撥打110報案專線謊報刑案發生，「無聊當有趣」，依未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪，處拘役40日。可上訴。

他停車時滿滿落葉未見紅線卻被拖吊 警方無法提供錄影畫面判撤銷罰單

台南市胡姓男子開車到新北市中和區，停在巷弄間卻被警方拖吊，裁罰900元；胡不服提行政訴訟，停車現場都是厚厚的枯樹葉、沒看到紅線，等警察來拖吊才清理露出一小段，標線根本無從辨識，法院認為警方未依規定保存拖吊時錄影畫面，無法舉證，判決撤銷罰單。可上訴。

黑心康普茶改期限、用過期原料 金蘭前董座夫婦百萬交保5飲品急退費

金蘭醬油公司第五任董事長鍾淳仁2015年間因故遭解任，與妻另起爐灶自創獲獎時尚飲品「好菌好俊康普茶」，卻又涉塗改罐裝有效期限、使用過期原料鬧上版面，本月10日檢警衛聯手兵分三路前往工廠、住辦搜索，查扣逾期原料產品300餘公斤，訊後依食品安全衛生法等罪，鍾以百萬、妻子林女30萬元交保，2名員工各5萬元。

桃園過期康普茶改裝香檳瓶再賣 遭抓包急發退費聲明

桃園松樹角公司鍾姓負責人夫妻涉嫌使用過期濃縮汁原料，並將過期的鋁罐裝康普茶「新瓶裝舊茶」，改裝入高質感的香檳瓶中，塗改有效期限後對外販售。桃園市衛生局日前會同桃園地檢署、法務部調查局桃園市調查處及食品藥物管理署聯手稽查，現場查獲逾期原料、半成品及成品共47項、總計325.67公斤，已全數封存並勒令業者停止製造及販售，啟動回收機制，全案由檢方偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。