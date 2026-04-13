無業男賣2包「煙」遭查獲是海洛因 被判應執行16年2月

彰化縣洪姓男子以每包海洛因3千元，賣2包給某男子，被警查獲。彰化地方法院審結，洪男否認第一次的販毒，承認第二次販毒並把所得3千元轉交給另一名男子「大耶」，依犯販賣第一級毒品罪、共同犯販賣第一級毒品罪判處洪男應執行有期徒刑16年2月。可上訴。

判決書指出，洪男民國113年12月間與某男子通電話，某男子問「你昨天說的煙有嗎？」，洪男回答「有啊」，隨後某男子到洪男住家，以3千元買每包0.45公克海洛因。洪男辯稱向某男子借錢，不是買賣毒品。

洪男一周後與同1名男子又聯繫毒品交易，提到須先聯繫綽號「大耶」的女子始能出售毒品，檢警偵辦後發現無其他事證足佐「大耶」就是黃姓女子及陳姓配偶，關於「大耶」全案為不起訴處分，僅認定洪男販賣毒品的主觀上藉此而使共犯「大耶」獲利的意圖無疑。

彰化地院審酌，海洛因列屬第一級毒品，具高度成癮性，洪男竟仍任意出售他人，所為應予相當非難，兼衡犯罪的動機、目的、手段、販毒的對象、數量、獲利、素行，及自述智識程度、無業、家中供三餐、無生活開銷等一切家庭生活經濟狀況及犯後態度等一切情狀，衡酌洪男的犯罪行為經整體評價後，定其應執行刑如主文所示。

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刑事局與馬國肅毒局合作，查獲運毒集團在手機殼包裝夾藏海洛因運毒來台。記者廖炳棋／翻攝