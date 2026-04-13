誣甜甜圈店有老鼠等 工作1天離職員工賠70萬緩起訴

王姓民眾至「滿月甜甜圈」工作1天離職，於社群媒體發布工作場所照片，並聲稱看到老鼠、東西過期等，挨告誹謗罪；北檢考量王男坦承不諱且與店家和解，予以緩起訴，須賠償70萬。

台北地檢署起訴指出，王男於民國113年7月間應徵進入「滿月影像股份有限公司」旗下的「滿月甜甜圈」大安店工作，僅工作一天即離職。

根據起訴，王男離職後在Threads貼文表示：「前兩天我去一家位於忠孝敦化站附近的甜甜圈店打工，那天是我第一次去那邊打工，也立馬想離職，一進門就看到活老鼠被裝在塑膠袋裡面隨意放在門旁邊，員工休息室裡面滿滿老鼠味，一堆東西都過期了，但還繼續用。」

王男並指稱，店內「粥都煮一大鍋，一直重複使用直到賣完」，咖啡機僅以清水清洗，「咖啡的器具並沒有拆開洗過，我一打開滿滿的都是垢」；另稱皮蛋為「幾個月前叫的」，半熟溫泉蛋則是「一個多禮拜前的東西」，最後以「#花了錢吃過期食品」等標籤作結。業者認為，王男言論已嚴重損害商譽，提出告訴。

檢察官調查發現，王男入職時曾簽署「員工關係保護辦法」，承諾不得對外公開指摘公司；經偵查，王男坦承貼文內容帶有情緒性用語，且部分與事實不符，足以影響公司名譽及社會評價，檢察官因而認定王男涉犯誹謗罪。

檢察官審酌，王男過去並無刑事犯罪紀錄，犯後坦承不諱、深表悔悟，且積極與告訴人達成調解，告訴人也同意給予改過自新機會，依刑事訴訟法予以緩起訴1年處分，須賠償滿月公司70萬元。