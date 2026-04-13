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無聊當有趣！新北街友撥110謊報彰化某宮廟開應召站 法官判拘役40日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

新北市李姓街友撥打110謊報彰化縣二林鎮某宮廟經營色情應召站，芳苑警分局趕往卻撲空。彰化地方法院審結，李姓街友無故隨意撥打110報案專線謊報刑案發生，「無聊當有趣」，依未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪，處拘役40日。可上訴。

地檢署聲請簡易判決處刑書指出，李男明知二林鎮一處宮廟未有人在這裡圖利使人為性交或猥褻等犯行，去年12月某日清晨3點在新北市某統一超商外面，使用公共電話撥打110報案檢舉這座宮廟有人經營色情應召站，芳苑警分局隨即派員趕到查證並無檢舉的情事。

李男被警方逮捕後，在警詢時、偵查中供承不諱，並有芳苑分局偵查報告書、原斗派出所110報案紀錄單等事證可佐。

彰化地院審酌，李男閒來無事，無故隨意撥打110報案專線謊報刑案發生，無聊當有趣，應予非難，兼衡他的教育程度，目前為街友，無住處等家庭經濟況及坦承犯行的態度一切情狀，量處如主文所示之刑，得易科罰金。

彰化地方法院判處謊報彰化刑案的新北李姓街友拘役40日。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處謊報彰化刑案的新北李姓街友拘役40日。記者簡慧珍／攝影

新北 宮廟 街友

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