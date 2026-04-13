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彰化秀水鄉代主席傷人將入獄 檢警啟動防逃機制

中央社／ 彰化縣13日電

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>縣秀水鄉民代表蔣憲忠等5人重傷害案，<a href='/search/tagging/2/最高法院' rel='最高法院' data-rel='/2/211368' class='tag'><strong>最高法院</strong></a>判4年6月徒刑定讞。圖／摘自內政部
彰化縣秀水鄉民代表蔣憲忠等5人重傷害案，最高法院判4年6月徒刑定讞。圖／摘自內政部

彰化秀水鄉代會主席蔣憲忠4年前與人口角，找來4友人持鐵棍毆打3人，二審改判4年6月，最高法院駁回上訴定讞。彰化檢警啟動防逃機制，蔣憲忠將遭縣府解職，主席職位待補選。

根據一審彰化地方法院判決，蔣憲忠於民國111年7月某日晚間前往一家小吃部聚會時，與周姓、徐姓、潘姓3人口角，蔣憲忠持空包彈槍朝天花板擊發2次，並找來4名友人持鐵棍、棍棒毆打對方3人，導致周男左眼球破裂、視網膜剝離，且無矯正可能。

彰化地方法院一審依共同傷害致人重傷罪判處蔣憲忠5年有期徒刑，二審改判4年6月，最高法院日前駁回上訴，全案確定，蔣憲忠須入獄，最高法院通知檢方啟動防逃機制。

彰化地方檢察署今天表示，日前接獲通知已啟動防逃機制，蔣憲忠遭限制出境、出海，檢警掌握蔣憲忠在國內、暫無潛逃跡象，持續監控動向，蔣憲忠打理私人事務後，近日將到彰化地檢署執行科報到發監執行。

彰化縣政府民政處向中央社記者表示，蔣憲忠為鄉民代表，依地方制度法第79條由縣府解除職權職務，並通知秀水鄉民代表會，待縣府收到法院判決書後將執行；由於蔣憲忠任期過半，依地制法第81條無須補選，主席懸缺則需於代表會通報縣府備查後30天內補選主席。

蔣憲忠今天凌晨透過臉書（Facebook）表示，始終告訴自己要勇敢面對、坦然承擔，如今走到須向各位道別時刻；他也說，最放不下這片深愛的土地與一路相挺、從未嫌棄他的鄉親、親朋好友，未來由他最信任、熱心勤快的服務處主任吳芳羽繼續替鄉親打拚。

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