承租苗栗造橋土地非法堆1500噸事業廢棄物 5人起訴

黃姓男子向不知情地主承租多筆土地及廠房，非法堆置1500噸事業廢棄物，苗栗地檢署依違反廢棄物清理法起訴黃男等5人；另對黃男等3人求處2年6月以上徒刑並沒收不法所得。

保七總隊第三大隊今天發布新聞稿表示，環境部環境管理署中區環境管理中心、保七總隊第三大隊發現苗栗造橋鄉一處工廠貯存大量廢機動車輛回收場拆解後的廢塑膠混合廢棄物，經以環保系統勾稽比對及監控後，查出廢棄物來自桃園市3家廢機動車輛回收場，報請苗栗地檢署指揮偵辦。

檢警查出，黃姓、李姓及吳姓（通緝中）3人，在苗栗造橋鄉向不知情地主承租多筆土地及鐵皮廠房，作為堆置事業廢棄物場所，由賴男與吳男向廢棄物產源公司，以每車次新台幣4至10萬元不等代價，違法承攬清除廢汽車座椅、廢皮革與廢塑膠混合物等事業廢棄物，不法獲利約新台幣200萬元。

彭男及謝男等貨車司機，非法載運廢棄物至苗栗縣造橋鄉承租地及苗栗市水源路一帶鐵皮屋隨意棄置及貯存，粗估非法堆置廢棄物面積達2198平方公尺，總重量約為1500公噸。

苗栗地檢署偵查終結，黃男、李男、賴男、彭男、謝男5人依違反廢棄物清理法提起公訴，黃、李、賴3人各次犯行，均從重量處2年6月以上之有期徒刑外，並聲請沒收不法所得。