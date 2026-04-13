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高金素梅涉貪尚未釐清 辦公室前主任張俊傑裁定延押2個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案涉貪，檢方約談後諭知高金限制出境出海，高金辦公室前主任張俊傑今年2月11日羈押禁見；張押期屆滿，但案情尚未釐清，檢方聲請延長羈押，台北地院日前開庭審理，裁定張4月11日起延長羈押禁見2月到6月10日。

檢調調查，高金素梅涉嫌利用人頭名義詐領助理費，另於2015年至2018年間以「台灣原住民多族群文化交流協會」名義舉辦射箭、演唱活動，浮報費用騙取原民會補助及台電中油等國營事業的「敦親睦鄰」經費涉及詐欺。

張俊傑被認定是高金素梅浮報助理費涉貪的關鍵人物，張涉嫌利用女兒、金曲歌手」Matzka的老婆雲雅舜帳戶收受補助款，藉此掩飾犯罪金流，雲雅舜涉犯洗錢罪。

此外，檢調查知，食藥署2022年間因應疫情升溫，開放民眾自國外攜帶自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」回國，每人限制不得超過100劑，高金素梅疑似利用人頭掛名將大量的大陸製快篩直接帶回國，涉犯醫療器材管理法。

檢調今年2月10日持30張搜索票、約談包括高金素梅、張俊傑、雲雅舜、台灣原住民多族群文化交流協會執行長周陳文彬、台東縣金峰鄉民代表高勤書及屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆共17人到案，部分訊後請回、部分強制處分。

受強制處分的有雲雅舜以50萬元交保，高金素梅助理利春仁以10萬元交保，4名前助理高智偉、林怡君、露子吉尤、呂俠都以50萬元交保，「台灣原住民多族群文化交流協會」執行長周陳文彬則以30萬交保，多人限制出境出海。

無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片
無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片

無黨籍立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片
無黨籍立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片

台電 原民會 中油 高金素梅 助理費

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