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黑心康普茶改期限、用過期原料 金蘭前董座夫婦百萬交保5飲品急退費

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

金蘭醬油公司第五任董事長鍾淳仁2015年間因故遭解任，與妻另起爐灶自創獲獎時尚飲品「好菌好俊康普茶」，卻又涉塗改罐裝有效期限、使用過期原料鬧上版面，本月10日檢警衛聯手兵分三路前往工廠、住辦搜索，查扣逾期原料產品300餘公斤，訊後依食品安全衛生法等罪，鍾以百萬、妻子林女30萬元交保，2名員工各5萬元。

桃園地檢署指出，本案源於法務部調查局桃園市調查處今年3月24日通報，指市面販售「好菌好俊康普茶」疑似標示有效期限不實；檢察長張春暉極為重視，立即分案由民生國土專組檢察官王念珩指揮偵辦，並與相關單位展開蒐證行動。

經蒐證發現，被告鍾淳仁以妻子林思瑜之名登記公司負責人，共同經營松樹角公司及松角實業公司，涉嫌在生產過程中，將鋁罐底部有效期限標記塗改或重新打印，藉此延長產品銷售期限；另疑似使用已過期的濃縮果汁原料製造多款康普茶，甚至將已過期、其他業者代工的鋁罐裝產品「翻新」，裝入香檳瓶中，透過實體店面及網路通路持續販售，欺騙消費者牟取不法利益。

檢調於本月10日上午會同桃園市衛生局、衛福部食品藥物管理署人員，兵分三路搜索蘆竹區廠房及鍾淳仁夫婦位於桃園區公司及住處，同步約談鍾淳仁、林思瑜夫婦及林、徐姓員工、證人等5人，當場查扣疑似過期濃縮原料及產品、半成品共47項總重量為325.67公斤。

檢察官王念珩11日凌晨進行複訊，偵訊過程中，鍾等人坦承使用逾期原料、成品投入製程，認為鍾姓夫婦涉犯行使偽造準私文書、商品虛偽標記、詐欺取財及食品安全衛生法的販賣攙偽食品等罪，罪嫌重大，但無羈押必要，諭知鍾100萬元、林30萬元具保候傳，其餘2名員工各5萬元交保；全案持續擴大追查產品流向及受害消費者人數。

桃檢強調，食品安全攸關民眾健康，對於涉及偽造標示、使用過期原料等危害食安之不法行為，將持續從嚴追訴，確保市售食品安全無虞，並維護消費者權益。

鍾姓夫婦交保當天，松樹角公司官網發布「官方聲明暨退費公告」，坦承內部稽核發現，部分產品在生產過程中確有使用逾期原料情形，並將原因歸咎於內部流程管控疏失，未達公司既定品質標準，向消費者致歉，並宣布受影響品項全面下架。同步啟動退貨退費機制，凡購買「非常莓好」、「就是蜜桃」、「陽光檸檬薄荷」、「蘋果派派」及「繽紛派對」等5品項，可憑發票或訂單紀錄，只要能合理證明購買事實，均可於官方LINE或Email申請全額退款，持證明者另贈20％折扣券彌補，受理期限自公告起至今年5月30日止。

至於10餘年前金蘭醬油公司第四代爆發經營權糾紛，時任第五任董事長的鍾淳仁因故遭解任，並遭新任董事長的堂弟控告涉嫌私抽土地佣金、收受回扣吞上億元案，桃園地院2020年6月間，將鍾淳仁依3次共同犯背信罪、1次業務侵占罪判刑2年，2次業務侵占罪判刑10月，得易科，均緩刑3年期間付保護管束，接受法治教育課程6場次，由於未上訴案件定讞。

金蘭醬油前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，疑將過期飲品塗改重新打印、使用過期原料等，桃園地檢署本月10日指揮市調處會同衛生單位搜索，約談鍾姓夫婦及2名員工到案，查扣300餘公斤疑似過期原料、成品及半成品，複訊後鍾以百萬、妻子30萬元，員工則各以5萬元交保。圖／桃園地檢署提供
金蘭醬油前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，疑將過期飲品塗改重新打印、使用過期原料等，桃園地檢署本月10日指揮市調處會同衛生單位搜索，約談鍾姓夫婦及2名員工到案，查扣300餘公斤疑似過期原料、成品及半成品，複訊後鍾以百萬、妻子30萬元，員工則各以5萬元交保。圖／桃園地檢署提供

金蘭醬油前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，疑將過期飲品塗改重新打印、使用過期原料等，桃園地檢署本月10日指揮市調處會同衛生單位搜索，約談鍾姓夫婦及2名員工到案，查扣300餘公斤疑似過期原料、成品及半成品，複訊後鍾以百萬、妻子30萬元，員工則各以5萬元交保。圖／桃園地檢署提供
金蘭醬油前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，疑將過期飲品塗改重新打印、使用過期原料等，桃園地檢署本月10日指揮市調處會同衛生單位搜索，約談鍾姓夫婦及2名員工到案，查扣300餘公斤疑似過期原料、成品及半成品，複訊後鍾以百萬、妻子30萬元，員工則各以5萬元交保。圖／桃園地檢署提供

鍾淳仁夫婦交保後，公司官網發布「官方聲明暨退費公告」。圖／擷取自松樹角公司官網
鍾淳仁夫婦交保後，公司官網發布「官方聲明暨退費公告」。圖／擷取自松樹角公司官網

鍾淳仁離開金蘭後，自創時尚飲品做出口碑，卻因疑使用過期原料、竄改延長飲品效期又涉案。圖／擷取自松樹角公司官網
鍾淳仁離開金蘭後，自創時尚飲品做出口碑，卻因疑使用過期原料、竄改延長飲品效期又涉案。圖／擷取自松樹角公司官網

受影響的５品項均遭桃園市衛生局勒令下架，目前官網已無販售。圖／擷取自松樹角公司官網
受影響的５品項均遭桃園市衛生局勒令下架，目前官網已無販售。圖／擷取自松樹角公司官網

桃園 法務部

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