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桃園過期康普茶改裝香檳瓶再賣 遭抓包急發退費聲明

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園松樹角公司鍾姓負責人夫妻涉嫌使用過期濃縮汁原料，並將過期的鋁罐裝康普茶「新瓶裝舊茶」，改裝入高質感的香檳瓶中，塗改有效期限後對外販售。桃園市衛生局日前會同桃園地檢署、法務部調查局桃園市調查處及食品藥物管理署聯手稽查，現場查獲逾期原料、半成品及成品共47項、總計325.67公斤，已全數封存並勒令業者停止製造及販售，啟動回收機制，全案由檢方偵辦中。

衛生局表示，經聯合查緝發現，該公司生產多款康普茶產品，包括300毫升玻璃瓶及750毫升香檳瓶包裝，並委託其他業者代工生產330毫升鋁罐產品。稽查人員於廠內查獲多項逾期原料、半成品及成品，業者也坦承確有使用逾期原料、成品投入製程。

稽查人員另發現業者指示員工以化學溶劑塗銷罐底原效期標示後重新打印，藉以延長保存期限，嚴重影響食品安全與消費者權益。

為防止違規產品繼續流入市面，衛生局已責令業者立即通知所有下游通路業者下架違規產品，並應於今天24時前完成下架，也請相關縣市衛生局協助督導轄內通路業者盡速完成下架及回收作業，以確保消費者食用安全，後續若業者未依限完成下架作業，將依食品安全衛生管理法第47條規定裁處，最高可處300萬元罰鍰。

衛生局表示，業者行為已違反同法第15條第1項第7款及第8款等規定，並涉有刑事責任，已由桃園地方檢察署偵辦中；依同法第49條規定，最重可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

松樹角公司11日也發出官方聲明坦承，近期內部稽核時發現部分產品在生產過程中，確實存在使用逾期原料的情形，對社會大眾與消費者致上最深歉意，影響品項包含「非常莓好」、「就是蜜桃」、「陽光檸檬薄荷」等口味的300毫升與750毫升包裝，以及「蘋果派派」750毫升與「繽紛派對」等產品。

該公司宣布即起全面下架相關產品，並委託第三方公正單位檢驗，同時啟動無條件退費機制，消費者凡購買上述商品皆可申請全額退費。

桃園松樹角公司涉嫌使用過期濃縮汁原料，並將過期的鋁罐裝康普茶，改裝入高質感的香檳瓶中，塗改有效期限後對外販售。圖／桃園市衛生局提供
桃園松樹角公司涉嫌使用過期濃縮汁原料，並將過期的鋁罐裝康普茶，改裝入高質感的香檳瓶中，塗改有效期限後對外販售。圖／桃園市衛生局提供

桃園 衛生局 桃園地檢署

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