大戲登場！YT「眾量級」侵占案 檢方聲請傳喚Andy作證與家寧對質

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信及刑法以不正方法逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，檢方聲請傳喚Andy出庭作證，與家寧一家對質；家寧則堅持頻道是當初分手後，男方同意送給女方，因此就妨害電腦使用部分拒絕調解。

今天（張）家寧一家，包括母親曾淑惠、父親張國龍、胞妹張家芸仍出庭，張母就業務侵占及背信部分依然不認罪，僅承認逃漏稅，並表示目前國稅局對於欠稅加罰鍰金額將超過2700萬元，希望帶罰鍰部分確定後，公司資金剩餘多少再討論如何分配，但隨即遭Andy律師反對，表示罰鍰應由張母自行吸收。

張母今天臚列了一連串涉案眾人與群海間的金錢往來，細數包括發薪水給經紀人、頻道獎金發放、以個人信用卡代墊拍片支出等借貸、返還，還有家寧自行在外接到的業配，表示每筆錢都用來支付公司的薪資和獎金等開銷。

張母強調，當初是基於每個人免稅額度等報稅考量，才將公司收入拆分，沒有要業務侵占侵吞公款的意思，卻無法對除了眾量級YT業配收入外的平台流量收益、FB廣告及蝦皮拍賣收入，為何會匯入私人戶頭供作購買保險和定存提出合理解釋。

以往高調不輸姐姐的張家芸，今天則是緊戴棒球帽、口罩低頭不語，一切交由律師回答。其律師表示，張家芸上次開庭已認罪，當初是基於信任母親而誤觸法網，希望法官同意以簡式審判程序進行，並予以緩刑宣告，以節省司法資源。

就家寧擅自更改「眾量級」頻道後台密碼遭訴妨害電腦使用部分，她仍表示當初與Andy分手後，雙方曾口頭約定由女方取得頻道所有權，為此才變更密碼，不願認罪也拒絕調解。

但以告訴代理人身分出庭的Andy律師，否認男方將頻道全部送給女方的說法。他表示，Andy當初是說即便分手，未來頻道收益仍是一人一半，這些都有手機對話紀錄可查。

而眾量級頻道收益的後台密碼，原本所留備援用的Email就是家寧個人Email，綁定的則是張母的銀行帳戶，改不改密碼對家寧其實並無影響，因為收益怎樣都是匯入張母帳戶，但家寧疑似為了防堵Andy，才擅自變更帳號密碼。

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，今新北地院再度開庭，家寧就妨害電腦使用部分拒絕調解。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，今新北地院再度開庭，張母曾淑惠出庭。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，今新北地院再度開庭，父親張國龍出庭。記者蔣永佑／攝影