快訊

TVBS裁員資深主播也中！她憶職涯困境：用人生成就公司 卻沒留下自己名字

高收入族群也叫苦…E型經濟更拉大貧富 怪這科技衝太快

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／600坪廠房塞滿1500噸車輛廢棄物 不肖業者狠撈200萬5人起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣黃姓男子等人涉向不知情的地主租賃土地後，在逾600坪的廠房內，非法堆置1500公噸的車輛廢棄物，不法牟利200萬元，苗栗地檢署近日偵結，依違反廢清法起訴黃男等5人，另對黃男等3人，具體求刑2年6月以上徒刑，沒收不法所得。

保七總隊第三大隊、環境管理署中區環境管理中心溯源查出，位於苗栗縣造橋鄉的一間企業社廠內、苗栗市水源路一帶，堆滿廢機動車輛回收場拆解後的廢塑膠混合物，經環保系統勾稽比對、發現廢棄物來自桃園市3家廢機動車輛回收場，全案報請苗栗地檢署檢察官曾亭瑋指揮。

檢警查出，賴姓掮客負責媒合產源清運業務，由謝姓、彭姓司機受雇擔任司機，將未經處理的廢汽車座椅、廢皮革與廢塑膠混合物，非法載運至黃男、李男等人的企業社廠房內，在665坪廠房非法堆置1500公噸的事業廢棄物。

此案賴男一共清運26趟次，其中24趟收費8萬元、2趟收費4萬元，總計不法獲利200萬元。

檢方指出，黃男等人分工縝密、規模龐大，惡意將廣大廠房作為廢棄物墳場，牟取暴利，對環境生態造成巨大負擔，依違反廢清法起訴黃男等5人，另針對黃、李、賴等3人，各次犯行，具體求刑2年6月以上，另聲請沒收200萬元不法犯罪所得。

檢方考量廢棄物產源端的三間業者，已在犯後坦承犯行，自行將廢棄物清除完畢，命三家回收場，向公庫支付5至35萬元不等金額後，予以緩起訴。

苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供
苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供

苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供
苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供

苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供
苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供

苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供
苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供

廢棄物 苗栗縣

延伸閱讀

新聞評論／找出監管漏洞 確保自來水安全

向親戚借地變垃圾場 台中男二審仍判1年4月

上市紡織大廠大宇13億賣廠房 董事、員工內線交易6人遭訴

電視劇製作人涉共諜 求刑12年

相關新聞

大戲登場！YT「眾量級」侵占案 檢方聲請傳喚Andy作證與家寧對質

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信及刑法以不正方法逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，檢方聲請傳喚Andy出庭作證，與家寧一家對質；家寧則堅持頻道是當初分手後，男方同意送給女方，因此就妨害電腦使用部分拒絕調解。

影／重大刑案判決不符人民期待 藍委推「鞭刑公投」訴諸民意

針對近年重大刑事案件頻傳，重大罪犯所施予刑罰卻未必符合人民期待，國民黨立院黨團立委洪孟楷、林沛祥、林德福、羅智強、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔上午舉行記者會，宣布推動「鞭刑公投」以訴諸民意。

桃園過期康普茶改裝香檳瓶再賣 遭抓包急發退費聲明

桃園松樹角公司鍾姓負責人夫妻涉嫌使用過期濃縮汁原料，並將過期的鋁罐裝康普茶「新瓶裝舊茶」，改裝入高質感的香檳瓶中，塗改有效期限後對外販售。桃園市衛生局日前會同桃園地檢署、法務部調查局桃園市調查處及食品藥物管理署聯手稽查，現場查獲逾期原料、半成品及成品共47項、總計325.67公斤，已全數封存並勒令業者停止製造及販售，啟動回收機制，全案由檢方偵辦中。

影／600坪廠房塞滿1500噸車輛廢棄物 不肖業者狠撈200萬5人起訴

苗栗縣黃姓男子等人涉向不知情的地主租賃土地後，在逾600坪的廠房內，非法堆置1500公噸的車輛廢棄物，不法牟利200萬元，苗栗地檢署近日偵結，依違反廢清法起訴黃男等5人，另對黃男等3人，具體求刑2年6月以上徒刑，沒收不法所得。

抗議卓榮泰花公帑看球賽 新黨游智彬「丟雞蛋」罰2000元

新黨副秘書長游智彬質疑行政院長卓榮泰花公帑搭機前往日本看2026世界棒球經典賽，前往民進黨中央黨部丟雞蛋抗議，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院審查認為，游無正當理由藉端滋擾公共場所，處罰鍰2000元。可抗告。

阿嬤「自書遺囑」給外孫為何翻盤 法官因一句話判無效

有不少長輩為了節省公證費用，會選擇手寫「自書遺囑」，字跡是真的，但「心」是真的嗎？就算有錄影，也有可能遺囑無效，台北地方法院審理一起家族繼承爭議，八旬林姓阿嬤的長女指失智母親生前留有「自書遺囑」，要把北市精華區房產土地全給長外孫（長女的兒子），其餘女兒僅能拿走「特留分」，看似鐵證如山，為何小女兒一告就翻盤？法官從影片中的一個「致命提問」，看穿了這份遺囑背後的真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。