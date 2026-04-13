影／600坪廠房塞滿1500噸車輛廢棄物 不肖業者狠撈200萬5人起訴

苗栗縣黃姓男子等人涉向不知情的地主租賃土地後，在逾600坪的廠房內，非法堆置1500公噸的車輛廢棄物，不法牟利200萬元，苗栗地檢署近日偵結，依違反廢清法起訴黃男等5人，另對黃男等3人，具體求刑2年6月以上徒刑，沒收不法所得。

保七總隊第三大隊、環境管理署中區環境管理中心溯源查出，位於苗栗縣造橋鄉的一間企業社廠內、苗栗市水源路一帶，堆滿廢機動車輛回收場拆解後的廢塑膠混合物，經環保系統勾稽比對、發現廢棄物來自桃園市3家廢機動車輛回收場，全案報請苗栗地檢署檢察官曾亭瑋指揮。

檢警查出，賴姓掮客負責媒合產源清運業務，由謝姓、彭姓司機受雇擔任司機，將未經處理的廢汽車座椅、廢皮革與廢塑膠混合物，非法載運至黃男、李男等人的企業社廠房內，在665坪廠房非法堆置1500公噸的事業廢棄物。

此案賴男一共清運26趟次，其中24趟收費8萬元、2趟收費4萬元，總計不法獲利200萬元。

檢方指出，黃男等人分工縝密、規模龐大，惡意將廣大廠房作為廢棄物墳場，牟取暴利，對環境生態造成巨大負擔，依違反廢清法起訴黃男等5人，另針對黃、李、賴等3人，各次犯行，具體求刑2年6月以上，另聲請沒收200萬元不法犯罪所得。

檢方考量廢棄物產源端的三間業者，已在犯後坦承犯行，自行將廢棄物清除完畢，命三家回收場，向公庫支付5至35萬元不等金額後，予以緩起訴。

苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供

苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供

苗栗縣造橋鄉一間廠房非法堆置車輛廢棄物，1500公噸垃圾占滿逾600多坪的廠房。圖／保七總隊提供