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抗議卓榮泰花公帑看球賽 新黨游智彬「丟雞蛋」罰2000元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新黨副秘書長游智彬質疑行政院長卓榮泰花公帑搭機前往日本看2026世界棒球經典賽，前往民進黨中央黨部雞蛋抗議，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院審查認為，游無正當理由藉端滋擾公共場所，處罰鍰2000元。可抗告。

台北市警中正第一分局移送說，游2026年3月11日13時許至民進黨黨部，手持牛皮紙袋及雞蛋朝民進黨黨部丟擲雞蛋，險砸傷記者，游藉端滋擾公共場所，有現場監視器畫面影片暨截圖、扣押筆錄、扣押物品表、員警值勤報告為證。

游智彬警詢時供稱，他沒有丟擲雞蛋，並稱因卓榮泰拿牛皮紙袋羞辱立委，認為台灣會完蛋，所以拿牛皮紙袋和雞蛋來嘲諷民進黨，雞蛋落地是因為警方推擠、壓迫導致。

不過，法官審查認為，依監視錄影光碟，可證明游智彬確有向民進黨部門口丟擲雞蛋，還險砸中人，游的辯解不足採信。

裁定指出，游智彬行為已踰越一般社會大眾所容許的合理範圍，客觀上已妨害他人的正常活動，而達到滋擾公共場所安寧秩序的程度，難認有正當理由，審酌游的違犯情節、年齡、智識程度、所生的危害等，依法裁定。

新黨游智彬、譚傳紹、季節等人日前赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。圖／聯合報系資料照片
新黨游智彬、譚傳紹、季節等人日前赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。圖／聯合報系資料照片

游智彬 卓榮泰 雞蛋 中央黨部

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