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滿月甜甜圈被爆料老鼠味、東西過期 離職員工誹謗賠70萬獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

王姓男子前年到台北市東區「滿月甜甜圈」打工，上班1天就離職，並在社群Threads發布工作照片、發文不實指摘，「活老鼠被裝在塑膠袋裡面隨意的放在門旁邊」、「一堆東西都過期了」等語。台北地檢署今偵結，王男發表不實言論犯散布文字、圖畫誹謗罪，考量賠償70萬元和解，給予緩起訴處分。

全案源於，2024年王男7月1日應徵北市大安區忠孝東路4段的滿月甜甜圈，7月11日到店上班後隨即離職，當天在Threads發布將「滿月甜甜圈」貼紙貼在紙袋的場景，影射店家作業不合乎規範。

王男7月13日在Threads發文講述他的工作見聞，涉不實指摘「這家店衛生觀念極差，讓人根本不想在那邊工作，重點是每天那邊都超級多訂單，我都為那些買家感到難過#花了錢吃過期食品」

王男發文的不實言論包含，「一進門就看到活老鼠被裝在塑膠袋裡面隨意的放在門旁邊，然後員工休息室裡面滿滿的老鼠味，一堆東西都過期了，但還繼續用，粥都煮一大鍋，直重複使用直到賣完」、「咖啡機甚至不用專門的洗劑洗，只用清水，我問老員工，他們說老闆覺得沒必要，咖啡的器具並沒有拆開洗過，我一打開滿滿的都是垢」等語。

檢方查出，王男在員工入職報到時，同意「員工關係保護辦法」在職或離職後不得公開指摘滿月公司，檢方也認定王男社群發文內容犯刑法散布文字、圖畫誹謗罪，全案考量王男無前科、坦承犯行深表悔悟，且成立調解，滿月公司同意緩起訴，王男已履行賠償70萬元，給予緩起訴處分。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

離職 北市 東區 老鼠

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