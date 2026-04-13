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董事長特助出差自肥…攜親友入住「首相套房」 丟工作還被告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

某國內知名高檔飯店董事長特助前年10月因公出差，卻帶著同行親友免費入住一晚要價3.5萬元的「元首房」，該特助自肥行徑最後被抓包，不僅丟掉工作還被飯店提告詐欺，高雄地院審理後，考量特助與公司和解，依詐欺得利罪判拘役40天，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

該間飯店為台灣高檔五星級旅館，每晚基礎房型要價上萬元，假日一房難求，為鎖定高檔客群，另外推出高檔「元首套房」，號稱該房型接待過7任元首，平日一晚房價3.5萬元起跳，掀起全台熱議。

判決指出，該間飯店董事長特助前年10月12日前往飯店出差，當時趁機在出差簽核單上加註「701」，也就是入住飯店的「701號首相套房」，櫃台人員檢視簽核單後，便安排特助與同行親友免費入住首相套房。

該特助自肥行徑最後被抓包，不僅被公司資遣丟掉工作，還被提告詐欺得利罪，並經高雄地檢署偵查後起訴。

高雄地院審理時，法官指特助貪圖個人不法利益，利用出差機會未經公司同意，便在出差簽核單上指定入住高單價的首相套房，讓她及同行親友可免費入住，侵害公司權益。

考量特助已與公司達成和解，犯後在法院審理中終知坦承犯行，經此事後應知所警惕，無再犯之虞，依詐欺得利罪判拘役40天，得易科罰金，並給予緩刑2年。可上訴。

高雄地院。圖／本報資料照
高雄地院。圖／本報資料照

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