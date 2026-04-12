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向親戚借地變垃圾場 台中男二審仍判1年4月

中央社／ 台中12日電

李姓男子向親戚借用台中1處土地，5年前違法收取廢棄物堆置，焚燒處理時遭檢舉查獲。李男一審被依廢清法判1年4月徒刑，經上訴台中高分院，日前二審仍判1年4月，可上訴。

依據檢方起訴書內容，李男的叔父於民國110年6月間，向友人借用位於台中市1處偏遠地區土地，欲在土地上的工寮休養，但因無水可用，便轉往他處。

李男得知後，認為土地所在位置因偏遠價值低而欠缺管理，便向叔父借用鑰匙，且明知未領有廢棄物清理法許可文件，自111年2月間起，供不詳人士堆置水泥塊、廢塑膠、椅子、紙箱、磁磚、矽酸鈣板等各式廢棄物。

此外，李男以載運1趟約新台幣8000元的代價，向友人借用貨車，違法清運廢棄物至該處棄置。李男為節省土地空間，於111年8月間，未經許可焚燒處理部分廢棄物。

案經台中市政府環境保護局接獲民眾檢舉，多次前往稽查後報案送辦。檢方偵辦後，查出李男不法所得4萬元，全案依違反廢棄物清理法罪嫌將他起訴。

台灣台中地方法院審理後，一審於114年12月間，依違反廢清法判處李男1年4月徒刑，犯罪所得沒收。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，8日宣判原判決撤銷，仍依廢棄物清理法判處李男1年4月徒刑，犯罪所得沒收，可上訴。

台灣高等法院 廢棄物 台中

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