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領走社區樓下住戶掃地機器人包裹 女住戶侵占被判刑

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市王姓女子訂購掃地機器人與吸塵器等家電產品，由於社區保全疏失，將樓下郭姓住戶訂購的同款掃地機器人一併交給王女，王明知自己只有2個包裹，卻將第3個包裹占為己有，還矢口否認，桃園地院依犯侵占離本人持有物罪，處罰金1萬4000元。

判決指出，王女2024年間訂購某知名品牌吸塵器與掃地機器人，住在同社區王女樓下的郭姓住戶同樣訂購同款品牌、型號掃地機器人，兩人的包裹在同一天同一時間一起送達社區大樓。

孰料，郭姓住戶接獲通知下樓領包裹時，「掃地機器人」包裹竟然不翼而飛，後續調閱監視器並和保全確認，才發現包裹其實有送到，但早一步被住在樓上的王女領走。

法院進一步勘驗社區監視器畫面，確認貨運公司確實送達包裹到社區，當天值班保全也作證表示當天有收到6件包裹，其中大箱包裹3件，皆為同一家公司貨物、外箱包裝相同，由於包裹訂購人門牌號碼相同（實則樓層不同），他便將3件大型包裹都歸類為王姓住戶的包裹，王後續也一起領走帶上樓。

郭姓住戶下樓發現掃地機器人包裹不見後提告，疑似誤將他人訂購商品一起帶走的王姓住戶到案後辯稱「我當天領的都是自己的包裹，沒有領到別人的包裹，也沒有侵占他人物品」云云，王女律師也答辯指是值班保全登記錯誤，不等於他的當事人領取錯誤，且事後保全到王家中查看，並未發現郭姓住戶包裹。

儘管王姓住戶與律師都再三強調未有侵占他人包裹，但法官依據監視器畫面與包裹到貨情形等資料，認定王姓住戶當天有領取3件某品牌家電商品，其中1件確實為告訴人郭姓住戶所有，值班保全當天雖有協助將包裹放在推車上，但未見其核對收件人資訊，王女等辯詞難認可採。

針對王女律師稱值班保全有到過王女住家內查看未見包裹，陳姓保全向法院表示，在案發後一周左右曾到王女住戶客廳看了一下，但並未進去房間。法官認為查看範圍僅限客廳及廚房，不算完全確認，無法推論王姓住戶並未侵占他人包裹。

法官審酌相關事證，再加上王姓住戶事後在社區保全詢問時，持續聲稱自己僅拿到2個包裹，都是自己的貨物等說詞，已有主觀上將他人包裹據為己有的犯意甚明。依犯刑法第337條之侵占離本人持有之物罪，處王女罰金1萬4000元，如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。

社區住戶若誤領他人包裹不歸還，恐吃上侵占官司。本報資料照
社區住戶若誤領他人包裹不歸還，恐吃上侵占官司。本報資料照

桃園 掃地機器人 保全

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