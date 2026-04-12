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為賺4萬...台中男向親友借地400坪拿來燒廢棄物 這下慘了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子明知自己未領有廢棄物清除、處理許可文件，貪圖私利，以每趟8000元的代價，駕駛借來的小貨車，將大量營建廢棄物，偷偷載運至不知情親友借用的400坪土地上堆置，甚至直接放火焚燒，一審依違反廢清法，判刑1年4月，全案上訴台中高分院後，仍判刑1年4月，沒收4萬元犯罪所得，仍可上訴。

判決指出，李姓男子的叔父李，先前向邱姓友人借用位於台中市的一處偏遠土地、工寮打算休養，李男得知叔父因當地無水可用而離開，從叔父手中取得該地鑰匙後，發現該處地處偏僻、利用價值低、地主缺乏管理，心生歹念，從2022年2月至同年9月被查獲為止，以每趟幣8000元的代價，違法對外承攬清運業務。

李男多次駕駛向不知情友人借來的貨車，將衛浴拆除、泥作等營建工程所產生的廢水泥塊、廢磁磚、廢木材、廢塑膠製品及廢傢俱等一般事業廢棄物，全數載運至該處土地的建物及道路周遭堆置。

李男為了減少體積，同年8月24日之前，直接在近400坪的土地上放火焚燒部分廢棄物，台中市環保局接獲民眾通報後派員前往稽查，驚見現場滿目瘡痍，隨即報警循線將李男查獲。

一審審酌，李男早在2021年8月就因非法清除廢棄物，遭環保局查獲，判刑確定，卻毫無警惕，為賺取區區4萬元的清運費再度破壞生態環境，依違反廢清法，判刑1年4月。

全案上訴台中高分院後，仍認定李男未經許可提供土地堆置、清理廢棄物的犯行明確，判刑1年4月，沒收犯罪所得4萬元，仍可上訴。

台中市李姓男子涉在借用的土地上非法堆置營建廢棄物、焚燒，台中高分院判1年4月。圖／本報資料照片
台中市李姓男子涉在借用的土地上非法堆置營建廢棄物、焚燒，台中高分院判1年4月。圖／本報資料照片

環保局 廢棄物 台中市

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