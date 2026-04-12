男子到桃園超商消費偷走399元保險套 判決出爐

吳姓男子去年9月間到超商消費，竟趁隙偷走1盒價值399元的保險套後離去，事後被超商發現保險套短少，並調閱監視器後報警。男子到案坦承偷了保險套，由於男子與店家達成和解，桃園地方法院依竊盜罪，處吳男拘役50天，可易科罰金。

犯罪事實指出，吳姓男子去年9月7日上午9時許，桃園觀音某家連鎖超商趁無人注意之際，徒手竊取貨架上1盒保險套，得手後僅至櫃台結帳其他商品，旋即開車離去。該超商店家事後盤點物品發覺商品短少，調閱監視器後發現遭人偷竊，於是報警處理。

吳姓男子遭循線追查到案，他坦承偷走保險套，並與店家達成和解。案件經檢察官聲請以簡易判決處刑，法院審酌案情與吳姓男子犯後坦承犯行，加上已經支付1盒保險套399元的金錢給店家，雙方達成和解，最後判吳男拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1天。